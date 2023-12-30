القاهرة ـ هالة عمران



قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن هناك 7 سلع رئيسية تمس حياة المواطن وتم إعلانها كسلع استراتيجية وأي إخفاء لها سيكون له قرارات تستوجب العقوبات، مؤكدا أن الحكومة هدفها انضباط الأسعار وليس التدخل في التسعير.



وأشار إلى إنه ستتم المتابعة بصورة أسبوعية التنفيذ على الأرض، كما صدر قرار بتشكيل لجنة فنية برئاسة مركز المعلومات وعضوية ممثلي الوزارات، ودورها أخذ البيانات التي تصدر عن المصانع والكميات، وسيتم عرض تقرير الموقف الأسبوعي لهذه السلع.



وطالب رئيس الوزراء المواطن نفسه بالإبلاغ عن أي منفذ أو مكان يبيع بأسعار غير الأسعار الاسترشادية التي سيتم الإعلان عنها.



وأوضح أن الدولة انتهت من بناء مليون وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».



وتابع في مؤتمر عقب تسليم عقود وحدات سكنية للمستحقين، بمدينة أكتوبر الجديدة، بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، إنه يتابع جميع المواقع.