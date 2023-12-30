عاطف رمضان

قال رئيس الجمعية الكويتية لحماية المستهلك خالد السبيعي إن أسعار بيض المائدة تشهد ارتفاعا في الأسواق المحلية حاليا وذلك نتيجة امتناع بعض التجار عن بيع منتجاتهم في الجمعيات التعاونية الا بكميات قليلة جدا في الوقت الذي يتم بيع كميات كبيرة من بيض المائدة الى الأسواق الموازية.

واضاف السبيعي في تصريح لـ«الأنباء» ان سعر طبق البيض في الجمعيات التعاونية مثبت من قبل وزارة التجارة والصناعة بدينار و210 فلوس للطبق الواحد وتتم مراقبة الأسعار في التعاونيات.

ولفت الى ان منافذ البيع الاخرى مثل الاسواق الموازية فان سعر طبق بيض المائدة يتراوح ما بين دينار و400 فلس ودينار ونصف واكثر من ذلك.

وافاد السبيعي بان التعاونيات يجب ان تتقدم بشكاوى للجهات المعنية تجاه الشركات التي تمتنع او تقلل من كميات منتجاتها من بيض المائدة.

واستغرب السبيعي من القرارات الصادرة عن الجهات المعنية سابقا والتي تحظر تصدير البيض خلال فترة محددة باستثناء المزارع الوطنية المرخصة وشركات انتاج الدجاج والبيض ويمنع خروجه عبر المركبات الصالون، مشيرا الى ان مثل هذه القرارات تعتبر متناقضة لكونها حظرت التصدير وفي نفس الوقت سمحت لهذه الشركات بالتصدير.

ولفت الى أن البيض الذي يتم تصديره في مواسم وفرة الانتاج وقلة الطلب يفترض ان يتم خصم الدعوم من الشركات المصدرة للبيض.