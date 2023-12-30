ثامر السليم

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في جامعة الكويت انه تمت زيادة رسوم القيد في سجل الموردين بجامعة الكويت لتصبح (20) د.ك بدلا من (10) د.ك، مؤكدة ان إدارة المشتريات بالأمانة العامة في الجامعة هي من اقترحت هذه الزيادة.

ولفتت الى أن زيادة رسوم القيد في سجل الموردين هي رسوم سنوية في جامعة الكويت حيث يقوم المورد أو المتعهد أو المقاول بسدادها عند التسجيل لأول مرة وعند التجديد السنوي استنادا إلى المادة (104) من تعميم وزارة المالية رقم (5) لسنة (2020) بشأن نظم الشراء للجهات العامة والتي تنص على ان على الجهة العامة فتح باب القيد لتسجيل الموردين والمتعهدين والمقاولين في الجهة مقابل رسوم تحدد بقرار منها.