شهدت مناظرة بين المرشحين الثلاثة للرئاسة في تايوان خلافات بينهم مرتبطة بمواقفهم من علاقات الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي، مع الصين، وذلك قبل أسبوعين من الاقتراع الذي سيلقى اهتماما كبيرا من بكين وواشنطن خصوصا.

وتنظم تايوان انتخابات رئاسية مهمة يمكن أن تحدد نتائجها مستقبل علاقات تايبيه مع الصين.

واعتمد الحزب الديموقراطي التقدمي برئاسة تساي إنغ-وين في حملته الانتخابية إلى حد كبير على برنامج للسيادة بعيدا عن الصين. ووصف مرشحه لاي تشينغ-تي نائب الرئيسة نفسه بأنه «عامل براغماتي من أجل استقلال تايوان».

وخلال المناظرة المتلفزة، هاجمه خصومه عدة مرات، قائلين إن تعليقاته المؤيدة للاستقلال من شأنها «تقويض أمن تايوان». ورد لاي بالقول إن «سيادة تايوان أمر يعود السكان البالغ عددهم 23 مليون ولا يعود إلى الصين».

وأشار إلى أنه والمرشحة معه لمنصب نائب الرئيس هيساو بي-خيم هما الوحيدان القادران على «الوقوف مع حلفائنا الديموقراطيين».

وخلال المناظرة اتهم لاي مرشح حزب «كومينتانغ» الذي ـ ينظر إليه على أنه يتمتع بعلاقات أوثق مع بكين ـ بأنه مؤيد للصين.

وقال لاي «لن أعود إلى الوراء (إلى الماضي) مثل حزب كومينتانغ وأكون مستعدا لأن أصبح تابعا لنظام شمولي». وأضاف «هناك الكثير من الشكوك بشأن سياساتهم وهذا ليس هو الطريق الذي نريد أن نتبعه».

ورد مرشح «كومينتانغ» باتهام لاي بـ«تشويه صورته»، وقال إن «اتصالات والمبادلات (مع الصين) هي ما يتعين علينا القيام به. لأنكم لم تفعلوا ذلك، لهذا السبب نرى خطرا كبيرا عبر مضيق تايوان».

وأكد مرشح «كومينتانغ» معارضته أيضا لاستقلال تايوان وكذلك سياسة «دولة واحدة ونظامان» التي تنتهجها الصين.

في الوقت نفسه، انتقد لاي أيضا مرشح حزب الشعب التايواني كو وين-جي لقوله إن الجزيرة والصين «عائلة واحدة».

ووصف كو وين جي الذي سجل حزبه الصغير أداء أفضل مما كان متوقعا على الساحة السياسية التي يهيمن عليها حزبان كبيران في تايوان، سياسات الرئيسة تساي حيال الصين بأنها «فوضى».

وقال كو إن «القضايا عبر المضيق لا تتعلق فقط بتايوان والصين، بل بالولايات المتحدة والصين أيضا».

وأضاف أن «تايوان تحتاج إلى تحقيق توازن في هذا المجال» متهما الحزب الديموقراطي التقدمي الحاكم بأنه «يتخذ دائما موقفا تصادميا جدا» وحزب كومينتانغ بأنه «يفكر دائما في التعاون» مع الصين.