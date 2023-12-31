مبارك الخالدي

حافظ النصر على مركزه الرابع في دوري زين الممتاز بفوزه مساء اليوم السبت على الشباب بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ستاد صباح السالم بالنادي العربي ضمن الجولة الـ12 سجله الليبي المعتصم اللافي. وبهذا الفوز ارتفع رصيد العنابي إلى 20 نقطة وبقي الشباب على رصيده السابق بـ11 نقطة بالمركز الثامن.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ولم يشهد خطورة حقيقية على مرمى الحارسين حيث استحوذ النصر على الربع ساعة الأولى لكنه تأثر بغياب هدافه زاباتا الموقوف وكانت أولى المحاولات برأسية المعتصم اللافي إلا أنها علت العارضة (16) ودخل الشباب في اجواء اللقاء تدريجيا عبر الارتداد السريع فسدد كارلوس تيفيز كرة من خارج المنطقة أبعدها الحارس خالد العجاجي إلى ركنية (20) وكان ابراهيما جاي قريبا من التسجيل لكن العجاجي أبعد الكرة على دفعتين (29).

وفي الشوط الثاني واصل الشباب تهديده لمرمى العنابي ورد القائم الايمن للحارس العجاجي كرة ابراهيما جاي (47) لينتفض بعدها العنابي وكان الأفضل تنظيما واستحواذا ونجح في التسجيل بعد جملة فنية انتهت في الجبهة اليمنى عند مشعل الشمري الذي أرسل كرة عرضية قابلها المعتصم اللافي مباشرة في الزاوية اليمنى للحارس فهد العنزي (70) ليمنح الهدف الاريحية للنصر في السيطرة واهدر الشمري وايمن لقجح فرصتين سانحتين في الوقت بدل من الضائع لينهي اللقاء بفوز مستحق للنصر.

وقد أدار المباراة الحكم أحمد العلي ونجح في إدارتها بخبرته وقربه من موقع الكرة.