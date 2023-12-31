أعلنت سورية، أن إسرائيل شنت قصفا جويا استهدف بعض النقاط جنوب مدينة حلب شمال البلاد، ما أسفر عن وقوع خسائر مادية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري قوله: «نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفا عددا من النقاط جنوب مدينة حلب».

وأضاف المصدر أن «العدوان أسفر عن وقوع بعض الخسائر المادية».

وقبل ذلك، أفادت إذاعة «شام إف إم» المحلية بـ«سماع أصوات انفجارات في محيط مدينة حلب ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية لعدوان إسرائيلي على مسافة قريبة من مطار حلب الدولي».

وقالت الإذاعة المقربة من الحكومة السورية إنه «لا يوجد أي استهداف لمطار حلب»، مشيرة إلى أنه «لم ترد أي معلومات مؤكدة حول حجم الأضرار التي خلفها العدوان».

والخميس، أعلنت سورية أن قصفا جويا إسرائيليا استهدف نقاطا في المنطقة الجنوبية للبلاد، واقتصرت الأضرار على الماديات.