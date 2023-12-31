التقى الرئيس العماد ميشال سليمان في دارته في اليرزة امس عضو الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية النائب السابق أنطوان زهرا موفدا من قبل الدكتور سمير جعجع للمعايدة، وكانت مناسبة للبحث في الشؤون السياسية والمستجدات والاستحقاقات، وفي مقدمها ضرورة الإسراع في إنهاء الشغور الرئاسي وانتخاب رئيس جمهورية يعيد الانتظام إلى المؤسسات ويحاكي التطلعات اللبنانية نحو غد أفضل من خلال استعادة موقع لبنان الطبيعي البعيد كل البعد عن سياسة المحور التي أغرقته وكبدت أرضه وشعبه ومؤسساته خسائر هائلة.. كما تم التنديد الكامل بجريمة قتل المدنيين في غزة والحرص في الوقت عينه على رفض إدخال لبنان في الحرب ورفض التسليم بخطف قرار الحرب والسلم من يد الدولة، ودعوة الجميع إلى ضرورة تطبيق القرارات الدولية سيما القرار 1701 من دون تردد ومن دون اختلاق أعذار لا تمت إلى المصلحة الوطنية بصلة.