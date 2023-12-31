تظاهر آلاف الصرب في وسط بلغراد السبت احتجاجا على ما اعتبروه عمليات تزوير شابت الانتخابات التشريعية التي أجريت في 17 ديسمبر وفاز بها الحزب اليميني الشعبوي.

وهي التظاهرة الـ13 والأكبر منذ إعلان نتائج الانتخابات التشريعية والمحلية التي حصد فيها الحزب التقدمي الصربي اليميني الشعبوي بزعامة ألكسندر فوتشيتش نحو 46% من الأصوات، في حين نال ائتلاف المعارضة الرئيسي 23.5% من الأصوات.

وشككت المعارضة بنتائج الانتخابات، مشيرة إلى العديد من المخالفات، بينها نقل ناخبين صرب من البوسنة المجاورة للإدلاء بأصواتهم بصورة غير قانونية في العاصمة.

وأبلغ مراقبون دوليون عن مخالفات تشمل «شراء أصوات» و«حشو صناديق اقتراع».

وخرج في تظاهرة السبت التي نظمتها مجموعة من المثقفين والفنانين والمشاهير، متظاهرون من كافة الأطياف، بينهم أعضاء في تحالف المعارضة الرئيسي «صربيا ضد العنف» بالإضافة إلى طلاب وشباب كانوا قد تظاهروا في الأيام الأخيرة.

وأغلق عدد من الشباب الجمعة، بمبادرة من حركة «بوربا» (نضال)، أحد أبرز التقاطعات في العاصمة، استعدادا لتظاهرة السبت.

ويطالب المتظاهرون بإلغاء الانتخابات وإجراء تحقيقات جدية في حدوث عمليات تزوير تمهيدا لإجراء انتخابات جديدة بشكل صحيح خلال ستة أشهر.

وهتف الحشد بشكل خاص لمارينيكا تيبيتش التي تعد من قادة المعارضة الصربية والمضربة عن الطعام منذ 18 ديسمبر، وأعانتها مساعدتها لتصعد إلى المنصة.

وأعلنت تيبيتش إنهاء إضرابها عن الطعام، وقالت قبل توجهها الى المستشفى، «الأمر الوحيد الذي يمكنني أن أقوله لكم قد قيل بالفعل. يجب إلغاء هذه الانتخابات».