استمراراً لجهود قطاع الأمن الجنائي في تطبيق القانون وتكثيف التواجد الأمني وضبط الخارجين على القانون ومروجي وتجار السموم حماية للجميع، تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من خلال عمليات البحث والتحري المستمرة عن تجار السموم وأساليب تهريب المواد الممنوعة بجميع أشكالها، تم التوصل إلى معلومات تفيد عن عملية تهريب مواد مخدرة عن طريق احد المنافذ الحدودية في البلاد.

‏‎وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات اللازمة ومراقبة المنفذ والانتشار على المنطقة الحدودية، تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط شخصين، وبتفتيش المركبة تبين وجود نحو (35) كيلو من الشبو وحوالي (300,000) حبة من الكبتاجون تم اخفاؤها بطريقة سرية داخل العديد من أجزاء المركبة الداخلية، وتقدر قيمتها السوقية بأكثر من (500,000) "نصف مليون دينار كويتي" وجار إحالتها لجهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهما.

وتؤكد الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني ان رجال الأمن بجميع قطاعتها المعنية بعون من الله عزَّ وجلّ قادرون على مواجهة تجار السموم وكشف جميع أساليبهم في تهريب الممنوعات، وتهيب الوزارة بالجميع التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أية ظواهر سلبية على هاتف الطوارئ (112) والخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة المخدرات (1884141).