تتجه رزان علاوي (39 عاما)، وهي نازحة من تل أبيض وأم لخمسة أطفال، بانتظام إلى محلات الملابس المستعملة المعروفة باسم «البالة» للبحث عن ملابس وأقمشة قديمة.



وتستخدم رزان القطع والأقمشة التي تجلبها بالوزن، بسعر يقارب 5000 ليرة سورية، لتحويلها إلى ملابس جديدة لأطفالها.



رزان قالت وفق موقع عنب بلدي «إن الظروف الاقتصادية الصعبة وفقدانها لمعيل الأسرة بعد وفاة زوجها قبل عام ونصف نتيجة المرض، دفعها للقيام بتدوير الأقمشة والملابس القديمة بدلا من التخلص منها، لتلبية احتياجات أبنائها من الملابس».



وأتقنت رزان مهارة الخياطة من خلال دراستها في معهد الفنون النسوية، ومنذ عام استدانت مبلغا من أخيها لشراء ماكينة خياطة صغيرة، وبدأت بتحويل الملابس القديمة إلى ملابس جديدة لأطفالها.



هذا التدوير تحول لديها إلى مصدر دخل حاليا، وتساعد رزان جارتها في تحويل الملابس القديمة مقابل أجور بسيطة، وهو ما يمنحها فرصة لدعم أسرتها ومساعدة الآخرين في الحي، وتصف هذه المهنة بأنها «صديقة الفقراء».



منذ عام 2011، تأثرت مدينة الحسكة كغيرها من المدن السورية بالظروف الاقتصادية والمعيشية، وتسببت مشاكل الغلاء في ارتفاع أسعار جميع السلع، بما في ذلك الملابس الجديدة التي صارت خارجة عن متناول الكثيرين.



ونتيجة لذلك، انتشرت مهنة تدوير الملابس القديمة في المدينة من خلال تحويلها إلى موديلات جديدة ومقاسات مناسبة.

نهيدة العبود (32 عاما)، تقيم في مدينة القامشلي، ربة منزل وأم لثلاث بنات لا تتجاوز أعمارهن عشر سنوات، تمتلك، بحسب ما قالت، رؤية مبتكرة لتوفير المال من خلال إعادة تدوير الملابس.



وتعيد نهيدة استخدام كل ما لديها من قطع قديمة، حتى القطع التي قد تكون في حالة سيئة، لتحويلها بمساعدة خياطة لتصبح قطعا جديدة وملائمة لاستخدام بناتها الصغيرات.



وأضافت أنها تفضل تحويل القطع القديمة إلى فساتين جديدة أو تعديل البناطيل القديمة لتصبح شورتات مع إضافة بعض التفاصيل المرغوبة لدى الأطفال، وهو ما يوفر لها إعادة استخدام القطع بشكل مميز.



روني عبدي، صاحب محل لبيع الألبسة الجاهزة في مدينة القامشلي، قال، إن ارتفاع أسعار الملابس يعود إلى عدة عوامل، منها ارتفاع أسعار الوقود وزيادة تكاليف الشحن والنقل.



وأضاف أن الألبسة تشحن عادة من مناطق سيطرة النظام السوري أو من تركيا أو من إقليم كردستان العراق، ما أثر على رفع أسعار شحن البضائع.



ويبدأ سعر «الجاكيت» (المعطف) الشتوي للطفل، من 120 ألف ليرة سورية، ويصل إلى 300 ألف حسب الجودة ونوع القماش والمقاسات، كما يبدأ سعر بنطال الجينز من 75 ألف ليرة سورية.