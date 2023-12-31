ناصر العنزي

قدم السالمية هدية قيمة للعربي والقادسية بعدما أوقف الكويت وتعادل معه 2-2 في مواجهة مثيرة أقيمت اليوم السبت، تبادلا فيها أدوار التفوق على مدار الشوطين، ضمن منافسات الجولة 12 من دوري زين، وبتلك النتيجة أصبح الابيض في المركز الثالث ب27 نقطة خلف العربي 29 والقادسية28 اللذين سيلتقيان معا الثلاثاء ضمن الجولة 13.

ولم يمهل مدرب الكويت نبيل معلول ولاعبوه مضيفهم السالمية ترتيب صفوفه في الشوط الأول وعاجله بهدفين صاعقين أصاباه بحالة اندهاش بعدما كان السماوي يتطلع للوصول إلى مرمى الخصم أسرع منه ، ولم يغير معلول في تشكيلته حيث اعتمد على الرباعي عمرو عبدالفتاح ومحمد مرهون ومحمد دحام وياسين الخنيسي في تنفيذ هجماته التي لم تنقطع طوال الشوط الأول نحو حارس السالمية عبدالرحمن الفضلي، وكانت تمريراتهم تنفذ بشكل دقيق ( من قدم لقدم ) دون تأخير ، وكان من الطبيعي أن يصل "الأبيض" إلى مرمى خصمه حيث افتتح ياسين الخنيسي الأهداف من ركلة جزاء صحيحة بعد ان لمست الكرة يد معاذ الظفيري(37)، وأضاف عمرو عبدالفتاح الهدف الثاني بعد تمريرة "بالقلم والمسطرة " من محمد دحام أحسن عبدالفتاح إيداعها المرمى (47).

أما السالمية ففي مثل كل مرة يخذله دفاعه بعدما عجز لاعبوه بدر جمال وفهد صباح واليكس ليما ومعاذ الظفيري في إيقاف تحركات الخصم، فيما غابت عن السماوي الجدية في تهديد مرمى الخصم واكتفوا بتسديدات عشوائية.

وفي الشوط الثاني أجرى كلا المدربين المشعان ومعلول تغييرات تعزيزية وتمكن السالمية من قلب الطاولة على ضيفه وقلص مهاجمه الغاني إيساكا النتيجة بهدف من ضربة رأس جميلة عقب عرضية متقنة من يوسف العنيزان(66) . وانفجرت هجمات السالمية غضبا وكأنه لم يكن هو في الشوط الأول ونجح في إدراك التعادل عن طريق بدر جمال بعد هجمة منظمة (79 ).

وفرط محمد دحام بفرصة انفرادية بعدما طالت الكرة منه (81) ، وأزعج البديل ابراهيم كميل دفاع السالمية وكاد يسجل هدفا لولا ان كرته انحرفت عن المرمى (90).

أدار المباراة الحكم الكرواتي دوج ستروكان، وطالب لاعبو الكويت بركلة جزاء في الوقت بدل الضائع بعد عرقلة ابراهيم كميل لكنه أشار إلى تكملة اللعب.