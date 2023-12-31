أعلنت فصائل عراقية مسلحة السبت، أنها هاجمت بالطيران المسير قاعدة عراقية شمال البلاد تستضيف قوات أمريكية، وذلك للمرة الثانية خلال 24 ساعة.

وقالت المقاومة الإسلامية في العراق، وهي مجموعة فصائل عراقية شيعية، في بيان لها، إن عناصرها "هاجموا قاعدة حرير المحتلة في أربيل بالطيران المسير".

وأضاف البيان أن الهجوم يأتي استمرارا لمنهجها في مقاومة قوات "الاحتلال الأمريكي" في العراق والمنطقة، وردا على الهجمات التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة.

وأكد البيان مواصلة الهجمات ضد القوات الأمريكية قائلا "تؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل العدو".