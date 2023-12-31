أكد وزير الدفاع الامريكي لويد اوستن ونظيره البريطاني غرانت شابس ان "الهجمات الحوثية على سفن الشحن الدولي في البحر الاحمر تنتهك حرية الملاحة التي يحميها القانون الدولي وتهدد مواطني بلدان مختلفة".

وقال السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الامريكية (بنتاغون) بات رايدر في تصريح صحفي مساء امس السبت، أن ذلك جاء خلال مباحثات هاتفية بين اوستن وشابس تناولت تصاعد وتيرة الهجمات الحوثية على سفن الشحن الدولي في البحر الاحمر.

وأضاف أن الجانبين شددا على ان "تلك الهجمات غير مقبولة وتؤدي إلى زعزعة استقرار النظام الدولي القائم على القواعد وتؤثر بشكل مستمر على التجارة العالمية وتعرضها للخطر".

ونقل رايدر عن الوزير اوستن قوله إن "الهجمات الصاروخية الحوثية تهدد حركة المواد الغذائية والوقود والمساعدات الإنسانية الحيوية في جميع أنحاء العالم وتشكل مشكلة دولية كبيرة تتطلب عملا جماعيا".

وكانت القيادة الوسطى الامريكية (سنتكوم) قد ذكرت في بيان امس الاول الجمعة أن الهجمات الحوثية على سفن الشحن في البحر الاحمر ارتفعت الى اكثر من 22 محاولة منذ ال19 من اكتوبر الماضي.

يأتي ذلك بعد نحو أسبوع من إعلان الولايات المتحدة عن مبادرة أمنية بحرية متعددة الجنسيات في البحر الأحمر لوقف هجمات الحوثيين على السفن أطلق عليها اسم (تحالف الازدهار).