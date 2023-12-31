حذرت جماعة الحوثيين اليمنيين تحذيرا للولايات المتحدة الاميركية من مغبة التصعيد ضد بلادهم.



وقال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين: نحذر الولايات المتحدة من مغبة التصعيد ضد بلدنا. واضاف: نحذر الدول التي تسعى واشنطن لتوريطها في حماية سفن العدو الصهيوني.



جاء ذلك عقب اعلان الولايات المتحدة اسقاط صاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلقا من اليمن أثناء استجابتها لنداء استغاثة من سفينة حاويات أصيبت في هجوم آخر حسبما أعلن الجيش الأميركي.



وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) على وسائل التواصل الاجتماعي إن الصاروخين أطلقا من الأراضي التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران. وأضافت أن هذا هو الهجوم الـ23 على سفن تجارية منذ 19 نوفمبر.



ووفقا للقيادة المركزية الأميركية، استجابت المدمرتان "يو إس إس غريفلي" و"يو إس إس لابون" لطلب المساعدة من "ميرسك هانغتشو"، وهي سفينة حاويات دنماركية ترفع علم سنغافورة قالت إنها أصيبت بصاروخ في البحر الأحمر.



وأضافت القيادة المركزية الأميركية أنه خلال عملية الإنقاذ هذه، أسقطت المدمرة "يو إس إس غريفلي" صاروخين أطلقا "في اتجاه سفن" الجيش الأميركي.