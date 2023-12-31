نفّذت روسيا ضربات جديدة ضد أوكرانيا فجر الأحد، بعد يوم على تعهّدها الرد على ما وصفته بـ«هجوم إرهابي» استهدف مدينة بيلغورود.



وأعلنت كييڤ بدورها تدمير 21 من 49 مسيّرة إيرانية الصنع من طراز «شاهد» أطلقتها روسيا ليلا، مضيفة أن ستة صواريخ موجّهة استهدفت أيضا مدينة خاركيف في شمال شرق البلاد.



واستهدفت عدة مسيّرات إيرانية الصنع من طراز «شاهد» خاركيف في خلال الليل، وفق السلطات المحلية، فيما تبادل الطرفان الاتهامات بقصف المناطق المدنية الحدودية نهاية الأسبوع.



وقال رئيس البلدية إيهور تيريخوف على تلغرام «نتيجة الهجوم الليلي للمسيّرات الروسية على خاركيف، تضررت أبنية في وسط المدينة.

هذه ليست منشآت عسكرية بل إنها مقاه ومبان سكنية ومكاتب»، من دون الإشارة إلى سقوط ضحايا.



وأضاف «عشية رأس السنة، يريد الروس ترهيب مدينتنا، لكننا لسنا خائفين».



وأفاد سلاح الجو الأوكراني في بيان على تلغرام بأن المسيّرات استهدفت خصوصا «خطوط الدفاع الأمامية ومنشآت مدنية وعسكرية ومرتبطة بالبنى التحتية في المناطق الواقعة على خط الجبهة».



وجاءت الضربات الروسية الجديدة بعد يوم على هجوم غير مسبوق استهدف مدينة بيلغورود هو الأعنف ضد المدنيين في روسيا منذ اندلع النزاع في فبراير 2022.