القاهرة - محمد سامي



أعلن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم القائمة النهائية التي سيخوض بها منافسات كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبل، وجاءت القائمة التي ضمت 27 لاعبا على النحو التالي:

٭ حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي)، محمد أبو جبل (البنك الأهلي)، محمد صبحي (الزمالك)، أحمد الشناوي (بيراميدز).



٭ الدفاع: محمد هاني (الأهلي)، عمر كمال (مودرن فيوتشر)، أحمد حجازي (اتحاد جدة)، محمد عبد المنعم (الأهلي)، أسامة جلال (بيراميدز)، أحمد سامي (بيراميدز)، علي جبر (بيراميدز)، أحمد فتوح (الزمالك)، محمد حمدي (بيراميدز).



٭ الوسط: مروان عطية (الأهلي)، محمد النني (آرسنال)، محمود حمادة (المصري)، حمدي فتحي (الوكرة)، أحمد سيد زيزو (الزمالك)، أحمد نبيل كوكا (الأهلي)، إمام عاشور (الأهلي).



٭ الهجوم: محمد صلاح (ليڤربول)، مصطفى فتحي (بيراميدز)، عمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت)، محمود حسن تريزيجيه (طرابزون سبور)، مصطفى محمد (نانت)، محمود كهربا (الأهلي)، أحمد حسن كوكا (بينديكت سبور).



ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثانية بجوار كل من غانا وموزمبيق وكاب فيردي.



ويغيب عن القائمة العديد من اللاعبين مثل عبدالله السعيد وحسين الشحات ومحمود حمدي الونش وياسر ابراهيم بعد تواجدهم في القائمة المبدئية.



ورفض البرتغالي فيتوريا في المؤتمر الصحافي لإعلان القائمة تقديم أي وعود بالفوز بالبطولة قائلا:«أعدكم أننا سنلعب السبع مباريات كنهائيات وجاهزون لأي تحد في البطولة».



وفي شأن الدوري المصري الممتاز، تلقى فريق زد أول هزيمة له هذا الموسم بعد خسارته على يد مضيفه طلائع الجيش بنتيجة 1-0 في الجولة 11 من الدوري المصري.



ورفع طلائع الجيش رصيده بقيادة مديره الفني عبدالحميد بسيوني إلى 17 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد زد عند 19 نقطة في الصدارة بعدما تلقى الهزيمة الأولى وأصبح الأهلي الفريق الوحيد الذي لم يخسر حتى الآن بالدوري المصري.



وعلى ملعب بتروسبورت بالقاهرة، فاز إنبي على ضيفه بلدية المحلة بنتيجة 3-0 في الجولة ذاتها ليرفع إنبي رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف زد.



وتوقف رصيد بلدية المحلة عند 10 نقاط في المركز 13.



وحقق البنك الأهلي فوزه الثاني على التوالي والثالث هذا الموسم علي حساب المقاولون العرب ورفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز 14، وتوقف رصيد المقاولون العرب بقيادة مديره الفني المؤقت طلعت محرم عند 7 نقاط في المركز 15.



وتستكمل منافسات الجولة اليوم بلقاءين، الأول في الخامسة مساء بين الداخلية والاتحاد السكندري، وثانيهما في الثامنة بين المصري البورسعيدي وضيفه الإسماعيلي.