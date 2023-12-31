الدوحة - فريد عبدالباقي

تلقى الجهاز الفني لمنتخب قطر الأول لكرة القدم بقيادة الإسباني بارتولومي ماركيز لوبيز صدمة من العيار الثقيل بعد تأكد إصابة لاعب وسط الريان أسامة الطيري بقطع في الرباط الصليبي خلال تدريبات المنتخب، ضمن معسكره المغلق وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات كأس آسيا 2023، والتي ستقام بالدوحة خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير المقبل.



وقال الاتحاد القطري لكرة القدم عبر بيان رسمي على حسابه في منصة «X» إن الطيري سيجري عملية جراحية في مستشفى الطب الرياضي لجراحة العظام سبيتار خلال الأيام القادمة، ليتأكد بالتالي غيابه بشكل نهائي عن المشاركة في بطولة كأس آسيا المقبلة.



ويستعد منتخب قطر لخوض مباراته الودية الثانية خلال معسكره الحالي بالدوحة أمام نظيره المنتخب الأردني يوم 5 يناير الجاري، كآخر المواجهات الودية قبل ان يستهل مشواره بكأس آسيا بمواجهة منتخب لبنان مساء 12 يناير الجاري بستاد لوسيل المونديالي في افتتاح مباريات المجموعة الأولى والتي تضم برفقتهما منتخبي منتخبي الصين وطاجيكستان.



هذا، ودخل نادي الوكرة في مفاوضات جادة لضم صانع الألعاب النادي الأهلي المصري أحمد عبدالقادر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية وذلك على سبيل الإعارة.



وكان عبدالقادر دخل في خلاف حادة مع المدير الفني السويسري مارسيل كولر، ليقوم الأخير باستبعاده من قائمة النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية والتي أقيمت مؤخرا في مدينة جدة السعودية ونال على أثرها الأهلي على الميدالية البرونزية.