توقع تقرير اقتصادي متخصص أن يدخل الذهب العام الجديد 2024 مع تطلعات إلى مستويات سعرية جديدة بعد أن أنهى العام 2023 على ارتفاع قياسي عند 2062 دولارا أميركيا للأونصة وبنسبة صعود بلغت 13% على أساس سنوي.



وقال التقرير إن المستثمرين في أسواق الذهب يتوقعون ارتفاعات سعرية قياسية العام المقبل في وقت تدعم هذه التحليلات عدة عوامل رئيسية أهمها التوجه الحذر في خفض أسعار الفائدة الأميركية واستمرار المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط ومشتريات البنوك المركزية من المعدن الأصفر.



وأضاف أن الأداء القوي المفاجئ للذهب عام 2023 كان مدفوعا بمشتريات قوية للبنوك المركزية وهو ما يتوقع أن يستمر في 2024 إضافة إلى المشتريات المتواصلة لصناديق التحوط العالمية وكل هذا يشير إلى استمرار لجوء المستثمرين إلى الملاذ المالي الآمن وهو الذهب خصوصا مع الأوضاع السياسية والاقتصادية الحالية.



وأوضح أن مجموعة (جي.بي.مورغان) الاستثمارية العالمية أشارت في تحليلات لها إلى أن الذهب سيشهد ارتفاعا كبيرا في منتصف عام 2024 مع ذروة سعرية عند 2300 دولار للأونصة بسبب التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة الأميركية وأن مجلس الذهب العالمي هو الآخر توقع انخفاضا في أسعار الفائدة الأميركية بمقدار 75 إلى 100 نقطة «مما يمكن ان يترجم إلى مكاسب قدرها 4% للمعدن النفيس».

وذكر أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) ألمح إلى خفض سعر الفائدة خلال شهر مارس المقبل وسط إشارات إلى أن التضخم في الولايات المتحدة بدأ يهدأ مما عزز التوقعات بتخفيضات متعددة في أسعار الفائدة خلال العام المقبل وما بعده.

وتوقع أن تحذو البنوك المركزية الكبرى الأخرى حذو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في سياسة خفض الفائدة «في وقت تؤدي التوترات الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط وإطالة مدة العدوان على غزة إلى تحفيز الطلب على الذهب كملاذ آمن».

وقال التقرير إن العقود الآجلة للذهب (تسليم فبراير 2024) أقفلت عند 2071 دولارا للأونصة بينما انخفض مؤشر سعر صرف الدولار الأميركي أمام العملات الرئيسية الأخرى ليصل إلى 101.2 نقطة.



وبين أن الأسواق تنتظر ظهور المزيد من البيانات الاقتصادية في الأيام المقبلة لبناء التوقعات بشأن سياسة البنك المركزي الأميركي المستقبلية حيث سيصدر محضر اجتماع السياسات الأخير وتقرير الوظائف الأميركية الشهري في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وعن السوق المحلي أشار التقرير إلى أن سعر الذهب عيار (24) أقفل عند 20.4 دينارا للغرام أما عيار (22) فوصل إلى 18.7 دينارا للغرام أما الفضة فأغلقت عند 280 دينارا للكيلو غرام.