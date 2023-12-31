بيروت - ناجي شربل



أعلن المدير الفني المونتينغري لمنتخب لبنان في كرة القدم ميودراغ رادولوفيتش، التشكيلة التي ستخوض غمار نهائيات كأس آسيا التي تستضيفها قطر ابتداء من 12 يناير المقبل.



وتضمنت التشكيلة 26 لاعبا بين محليين ومحترفين في الخارج.



وتغادر البعثة بيروت صباح الاثنين الى العاصمة القطرية الدوحة، لبدء الاستعدادات الأخيرة لخوض البطولة القارية، حيث يلتقي «رجال الأرز» مع المنتخب السعودي في مباراة ودية، في الرابع من يناير، تحضيرا للمباراة الافتتاحية امام منتخب قطر المضيف وحامل اللقب في 12 منه على ستاد لوسيل، ضمن المجموعة الأولى التي تضمهما الى الصين وطاجيكستان.

والتشكيلة:



٭ حراسة المرمى: مهدي خليل (الفيصلي الأردني)، مصطفى مطر (العهد)، علي السبع (النجمة).



٭ الدفاع: حسين زين ونور منصور (العهد)، قاسم الزين وماهر صبرا (النجمة)، حسن شعيتو (الصفاء)، أليكس ملكي ونصار نصار (الأنصار).



٭ الوسط: وليد شور، حسن سرور، فيليكس ملكي، ومحمد حيدر (العهد)، علي طنيش «سيسي»، يحيى الهندي (الأنصار)، محمد علي الدهيني (تريليبورغ السويدي)، جهاد أيوب (بي أس أس سلمان الإندونيسي).



٭ الهجوم: حسن معتوق (الأنصار)، باسل جرادي (بانكوك يونايتد التايلندي)، علي الحاج (العهد)، هلال الحلوة (البرج)، حسن «سوني» سعد (بينانغ الماليزي)، دانيال لحود (أتلانتي المكسيكي)، غابريال بيطار (فانكوفر أف سي الكندي)، عمر شعبان «بوغيل» (آي أف سي ويمبلدون الانجليزي).