ترك نجم كرة المضرب الاسباني المخضرم رافايل نادال الباب مفتوحا للاستمرار في الملاعب الى ما بعد عام 2024، لكنه أقر بوجود «نسبة عالية» بأن تواجده حاليا في استراليا قد يكون الاخير في مسيرته كلاعب.



وقال نادال في حديثه قبل عودته الى الملاعب بعد غياب دام 12 شهرا بسبب الإصابة وعلى هامش مشاركته في دورة بريزبين الاسترالية الافتتاحية للموسم الجديد إنه لا يعرف على وجه اليقين ما يخبئه المستقبل له، وقال في هذا الصدد: «المشكلة في القول بأن هذا سيكون موسمي الأخير هو أنني لا أستطيع التنبؤ بما سيحدث بنسبة 100% في المستقبل.



لهذا السبب أقول «ربما». وتابع: «من الواضح أنها ستكون المرة الأخيرة التي ألعب فيها هنا في أستراليا بنسبة عالية».



وأضاف: «لكن إذا كنت هنا العام المقبل، فلا تقل لي +قلت إنه سيكون موسمك الأخير، لأنني لم أقل ذلك.



أنت لا تعرف أبدا ما الذي يحدث، لا أستطيع التنبؤ كيف سأكون في الأشهر الستة المقبلة.



لا أستطيع التنبؤ ما إذا كان جسدي سيسمح لي بالاستمتاع بكرة المضرب بقدر ما استمتعت به على مدار السنوات العشرين الاخيرة».



وأوضح «إنه ليس قرارا سهلا، لكني أعلم بداخلي أن هناك نسبة عالية من أنه سيكون قراري الأخير».



واعتبر نادال الفائز بـ 22 لقبا كبيرا في بطولات الغراند سلام والذي خضع العام الحالي لعملية جراحية في الورك أنه فكر في الاعتزال في مرحلة ما أثناء تعافيه.



وكشف إنه لم يفقد حبه لهذه الرياضة قط، وهو ما دفعه إلى الاستمرار.



وقال نادال: «بالطبع كنت أسأل نفسي ذلك (بشأن الاعتزال)، لكن في مرحلة ما قررت الاستمرار. كان لدي العزم على الاستمرار».



ويبدأ نادال، الذي غاب عن الملاعب منذ إصابته في الفخذ في بطولة أستراليا المفتوحة 2023، عودته في مباريات الفردي بمواجهة النمسوي دومينيك تيم المتأهل عن التصفيات في بريزبين.



وختم نادال ان الغياب الطويل عن الملاعب سمح لجسده بالتعافي ولم يعد يستيقظ كل صباح من الألم، لكن ليس لديه أي توقعات قبل الموسم الجديد وسيواصل التدريب أسبوعا بعد أسبوع وقال: «المنافسة تختلف عن التدريب، ولكن فيما يتعلق بالتدريب مع اللاعبين هنا، فأنا سعيد للغاية لأنني أشعر بالتنافس ضد اللاعبين الذين لعبت معهم في التدريب.



بالطبع ليس لدي التوقعات التي كنت أمتلكها في الماضي.



الأمر واضح، أليس كذلك؟ مضى عام واحد (غيابه عن الملاعب). إنها عملية جراحية.



بالنسبة لي لا يمكن التنبؤ كيف ستسير الأمور».