أفسد مينيسوتا تمبروولفز متصدر المنطقة الغربية احتفال نجم لوس انجيليس ليكرز المخضرم ليبرون جيمس بعيد ميلاده التاسع والثلاثين بالفوز عليه 108-106 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.



وخاض جيمس 39 دقيقة من اللقاء وسجل 26 نقطة في حين كان زميله أنتوني ديفيس أفضل مسجل لفريقه مع 33 نقطة و17 متابعة و8 تمريرات حامسة. أما الأفضل في صفوف مينيسوتا فكان أنتوني ادواردز مع 31 نقطة.



واستمرت النتيجة متقاربه حتى قبل النهاية بثوان، حيث ظن جيمس انه منح التعادل لليكرز 107-107 عندما سدد رمية ثلاثية لكن الحكم قرر احتسابها نقطتين فقط قبل ان يضيف ادواردز نقطة من رمية حرة كانت كفيلة بحسم النتيجة لصالح فريقه بفارق نقطتين فقط.



وانتقد ليبرون بشدة الطاقم التحكيمي بعد المباراة بقوله «من الواضح ان التسديدة كان 3 نقاط، قدمي كانت وراء الخط وتستطيعون رؤية المسافة بين قدمي وخط الثلاث نقاط، حتى ستيفي ووندر (المطرب العالمي الضرير) كان ليراها».



وتابع: «لماذا نقوم بمعاينة الاعادة اذا لم تكن لتصحيح الاخطاء» مشيرا الى ان «الشخص الذي قام باتخاذ القرار ربما كان يتناول سندويشا».



وكان لسان حال مدرب ليكرز دارفين هام مماثلا «قام الجهاز الفني التابع لنا باعادة اللقطة، نعتقد بانها 3 نقاط لا لبس فيها».



وفي المقابل، وضع يوتا جاز حدا لسلسلة من 4 انتصارات لميامي هيت وتغلب عليه 117-109 في مباراة شهدت عودة نجم الاخير جيمي باتلر الى الملاعب بعد غيابه عن المباريات الاربع الاخيرة لفريقه بداعي الاصابة في ربلة الساق قبل ان يصاب مجددا.



وسقط فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في غياب نجمه الكاميروني جويل إمبيد أفضل لاعب الموسم الماضي امام شيكاغو بولز 92-105 بفضل 24 نقطة لديمار دي روزان و22 لكوبي وايت.



وعاد النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش الى صفوف دالاس مافريكس بعد غيابه عن مباراة فريقه الأخيرة ليقوده الى الفوز على غولدن ستايت ووريرز 132-122.



وتغلب انديانا بايسرز على نيويورك نيكس 140-126 بفضل 22 نقطة لتايريز هاليبرتون.



وتحاشى ديترويت بيستونز الانفراد برقم قياسي سلبي عندما حقق اول انتصار بعد 28 هزيمة تواليا بتغلبه على تورونتو رابتورز 129-127.