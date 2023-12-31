حسم يوڤنتوس قمة المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي أمام ضيفه روما في صالحه 1-0 السبت على ملعب «أليانز ستاديوم» في تورينو، واستعاد فارق النقطتين بينه وبين إنتر المتصدر.



وسجل لاعب الوسط الدولي الفرنسي أدريان رابيو الهدف الوحيد في الدقيقة 47.

وهو الفوز الثاني تواليا لفريق «السيدة العجوز» والثالث عشر هذا الموسم فاستغل تعثر إنتر أمام مضيفه جنوى 1-1 وأعاد الفارق بينهما الى نقطتين بعدما كان رجال المدرب سيموني إنزاغي رفعوه إلى 4 نقاط في المرحلة السادسة عشرة عندما استغلوا تعثر يوڤنتوس أمام جنوى بالذات بالنتيجة ذاتها 1-1.



ورفع يوڤنتوس رصيده الى 43 نقطة مقابل 45 لإنتر، فيما تراجع روما الى المركز السابع بعدما تجمد رصيده عند 28 نقطة.

ميلان وأتالانتا يستعيدان التوازن بصعوبة واستعاد كل من ميلان وأتالانتا توازنه بفوز بشق النفس على ضيفهما ساسوولو وليتشي بنتيجة واحدة 1-0، فيما فرمل أودينيزي صحوة بولونيا عندما أكرم وفادته بثلاثية نظيفة.



وعلى ملعب سان سيرو في ميلانو، انتظر ميلان حتى الدقيقة 59 لافتتاح التسجيل عندما مرر الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر كرة زاحفة داخل المنطقة حاول المدافع البديل البرازيلي روان تريسولدي قطعها لكنه هيأها امام الاميركي كريستيان بوليسيك المتوغل دون رقابة فتابعها بيمناه من مسافة قريبة على يمين الحارس أندريا كونسيلي.



وحقق ميلان الاهم بكسب النقاط الثلاث معوضا تعادله المخيب مع مضيفه ساليرنيتانا 2-2 في المرحلة الماضية.



واستغل رجال المدرب ستيفانو بيولي تعثر جارهم إنتر المتصدر امام مضيفه جنوى 1-1 الثلاثاء في افتتاح المرحلة وقلصوا الفارق الى 9 نقاط بينهما، منعشين آمالهم الضئيلة في المنافسة على اللقب.



ورفع ميلان رصيده الى 36 نقطة في المركز الثالث مقابل 45 لإنتر و40 نقطة ليوڤنتوس الثاني والذي يستضيف روما لاحقا في قمة المرحلة.



وعلى ملعب «جيويس ستاديوم» في برغامو، استغل أتالانتا خسارة روما وصعد الى المركز السادس بفوزه الشاق على ضيفه ليتشي 1-0 معوضا خسارته امام بولونيا بالنتيجة ذاتها في المرحلة الماضية.



ويدين أتالانتا بالفوز التاسع في الموسم الى النيجيري أديمولا لوكمان الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 58 بتسديدة من خارج المنطقة، ملحقا بليتشي الهزيمة الثانية فقط في المراحل السبع الأخيرة والسادسة هذا الموسم، فتجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز الثالث عشر.



وعلى ملعب «داسيا أرينا» في أوديني، أوقف أودينيزي الصحوة اللافتة لبولونيا في الفترة الاخيرة عندما أكرم وفادته بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها الارجنتيني روبرتو بيريرا (23) ولورنتسو لوكا (48) والارجنتيني الاخر مارتين باييرو (52).



وهي الخسارة الاولى لبولونيا في مبارياته الست الاخيرة في الدوري والسابعة في مختلف المسابقات ضمن سلسلة حقق خلالها 5 انتصارات، أبرزها تجريده إنتر ميلان متصدر الدوري من لقبه بطلا لمسابقة الكأس عندما تغلب عليه في سان سيرو 2-1 بعد التمديد في الدور ثمن النهائي، ثم على أتالانتا في المرحلة الماضية.



وفشل بولونيا في استعادة المركز الرابع من فيورنتينا الفائز على تورينو 1-0 الجمعة في افتتاح المرحلة بعدما تجمد رصيده عند 31 نقطة وتراجع الى المركز الخامس بفارق نقطتين خلف قطب فلورنسا.



في المقابل، تنفس أودينيزي الصعداء بفوزه الثاني فقط هذا الموسم والاول في مبارياته السبع الاخيرة وتحديدا منذ تغلبه على مضيفه ميلان 1-0 في المرحلة الحادية عشرة في الرابع من نوفمبر الماضي.



وحذا ساليرنيتانا حذو أودينيزي وحقق فوزه الثاني هذا الموسم عندما تغلب على مضيفه فيرونا 1-0 وبقي ساليرنيتانا في المركز الاخير برصيد 12 نقطة مقابل 14 لفيرونا السابع عشر. كما تعادل كالياري مع إمبولي 0-0.