أعلن المدير الفني الايطالي للمنتخب السعودي لكرة القدم روبرتو مانشيني السبت عن تشكيلة من 30 لاعبا للمشاركة في معسكر إعدادي اعتبارا من الاحد في قطر مستضيفة كأس آسيا بين 12 يناير و10 فبراير المقبلين.



ويخوض «الأخضر» خلال معسكره 3 مباريان ودية أمام لبنان وفلسطين وهونغ كونغ في 4 و9 و10 يناير.



وتلعب السعودية في النهائيات في المجموعة السادسة إلى جانب عمان وقيرغيزستان وتايلاند.



واللاعبون الـ30:



- حراسة المرمى: نواف العقيدي وراغد نجار(النصر)، محمد اليامي (الأهلي) وأحمد الكسار(الفيحاء)



- الدفاع: حسن كادش (الاتحاد)، عون السلولي (التعاون)، علي البليهي وحسان التمبكتي وسعود عبدالحميد (الهلال)، علي لاجامي وأيمن يحيى وعبدالله الخيبري (النصر)، فواز الصقور (الشباب)



- الوسط: علي هزازي (الاتفاق)، مختار علي وعباس الحسن (الفتح)، فيصل الغامدي (الاتحاد)، عيد المولد (الأخدود)، سالم الدوسري وعبد الإله المالكي وناصر الدوسري ومحمد كنو (الهلال)، سامي النجعي (النصر)



- الهجوم: فهد المولد وعبدالله رديف (الشباب)، خالد الغنام وعبدالرحمن غريب ومحمد مران (النصر)، فراس البريكان (الأهلي)، صالح الشهري (الهلال).