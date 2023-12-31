واصل النصر صحوته ومطاردة جاره الهلال المتصدر عندما حقق فوزا كبيرا على مضيفه التعاون 4-1 امس السبت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة في ختام المرحلة التاسعة عشرة للدوري السعودي.



وحول النصر تخلفه بهدف للهولندي أشرف المهديوي (13) الى فوز برباعية تناوب على تسجيلها الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش (26) والإسباني أيميريك لابورت (35) والبرتغاليان أوتافيو (50) وكريستيانو رونالدو (90+2) الذي عزز موقعه في صدارة لائحة الهدافين برصيد 20 هدفا.



وهو الفوز الرابع تواليا للنصر منذ خسارته امام الهلال 0-3 في المرحلة الـ15، فرفع رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني ورجع الفارق الى 7 نقاط عن جاره الفائز على مضيفه الفيحاء 2-0، فيما مني التعاون بخسارته الثانية تواليا والخامسة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 34 نقطة في المركز الرابع.



وفاز الشباب على ضيفه الوحدة 1-0 سجله عبدالله رديف (85).



ورفع الشباب رصيده إلى 21 نقطة وصعد الى المركز الحادي عشر، فيما توقف رصيد الوحدة عند 25 نقطة في المركز التاسع.



كما سقط الفتح في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه الأخدود على ملعب نادي الفتح بالأحساء.



ورفع الفتح رصيده إلى 29 نقطة وتقدم الى المركز السادس، والأخدود إلى 20 نقطة وتراجع الى المركز الثاني عشر.



وتتوقف منافسات الدوري بسبب مشاركة المنتخب في كأس آسيا في الدوحة مطلع العام المقبل.