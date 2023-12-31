أنهى مانشستر سيتي عام 2023 بشكل إيجابي بفوزه على ضيفه شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب 2-0، فيما لحق أستون ڤيلا بلڤيربول الى الصدارة مؤقتا بعد فوزه الشاق وفي الوقت القاتل على ضيفه بيرنلي المنقوص عدديا 3-2 مساء السبت في المرحلة العشرين من الدوري الإنجليزي.

فعلى «ستاد الاتحاد»، بدأ سيتي اللقاء بخبر سعيد في نهاية العام مع عودة البلجيكي كيفن دي بروين الى الفريق وجلوسه على مقاعد البدلاء بعد غياب عن الملاعب منذ المباراة الأولى في الدوري ضد بيرنلي في 11 أغسطس، في المقابل، استمر غياب الهداف النرويجي إرلينغ هالاند بسبب الإصابة أيضا، لكن ذلك لم يمنع فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا من تحقيق فوزه الثاني تواليا والثاني عشر هذا الموسم، رافعا رصيده الى 40 نقطة في المركز الثالث مؤقتا بفارق الأهداف عن أرسنال الذي واجه مساء الاحد مضيفه وجاره فولام.



وسبق انطلاق المباراة استعراض سيتي للكؤوس الخمس التي أحرزها هذا العام، آخرها كأس العالم للأندية التي توج بها الجمعة الماضي في السعودية بفوزه في النهائي على فلوميننسي البرازيلي 4-0.



واشتعلت المدرجات بعدما طلب من دي بروين الإحماء استعدادا للمشاركة لكن غوارديولا فضل عدم الزج به في ظل هيمنة فريقه على مجريات اللقاء حتى صافرة النهاية، وقد علق المدرب الاسباني على عودة البلجيكي قائلا إنه أمر «جيد جدا.كنا ننتظره لفترة طويلة. بدا في وضع جيد الأسبوع الماضي... لقد جاء من أجل الكؤوس اليوم، من أجل الصورة.



لقد أدرك خلال الإحماء كيف يدعمه الناس وكيف يتطلعون لرؤيته مجددا. قد يكون جاهزا لنيوكاسل (السبت المقبل)».



وعلى «فيلا بارك»، بدا أستون فيلا في طريقه لاختبار خيبة أخرى يضيفها الى لقاء لقاء المرحلة الماضية حين تقدم على مانشستر يونايتد بهدفين قبل أن يسمح للأخير بالعودة والفوز 3-2، لكنه حافظ على رباطة جأشه أمام ضيفه بيرنلي وحسم النقاط الثلاث بفضل ركلة جزاء نفذها البرازيلي دوغلاس لويز في الدقيقة (89).



وتقدم فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري في الدقيقة 28 عبر الجامايكي ليون بايلي، لكن بيرنلي أدرك التعادل بعد دقيقتين فقط بواسطة السويسري زكي أدموني.



واستعاد فيلا التقدم عبر الفرنسي موسى ديابيه (42)، ثم اعتقد أن الطريق بات مشرعا أمامه بعد اضطرار بيرنلي الى إكمال اللقاء بعشرة لاعبين نتيجة طرد النروجي ساندي بيرغي بالإنذار الثاني (56).

لكنه لم يستغل التفوق الميداني والفرص، فدفع الثمن بهدف التعادل الذي سجله الجنوب إفريقي لايل فوستر (71).



وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، حصل فيلا على ركلة جزاء انبرى لها دوغلاس لويز (89)، مانحا فريقه النقطة 42 فصعد الى الوصافة مؤقتا بفارق الأهداف خلف ليڤربول المتصدر الذي يلعب الإثنين ضد نيوكاسل.



وأفلت تشلسي من فخ مضيفه لوتون تاون الذي انتفض في ربع الساعة الأخير وسجل هدفين من دون أن تكتمل عودته ليخسر في النهاية 2-3.



وبعدما كان حقق فوزه الثالث تواليا على أرضه في الدوري للمرة الأولى منذ أغسطس - سبتمبر 2022 يوم الأربعاء بانتصاره على جاره وضيفه كريستال بالاس 2-1، أراد تشلسي تجنب سيناريو خسارة 24 مباراة خلال عام واحد للمرة الأولى منذ العام 1978.



وكان له ذلك بفضل الثلاثية التي تناوب على تسجيلها كول بالمر (12 و70) ونوني ميدويكي (37)، فيما أحرز أصحاب الأرض هدفين عن طريق لاعب تشلسي السابق روس باركلي (80) وإيليا أديبايو (87).



ورفع تشلسي رصيده إلى 28 نقطة في المركز العاشر، فيما بقي لوتون تاون في المركز الثامن عشر مع 15 نقطة.



وعاد مانشستر يونايتد لنتائجه المخيبة بسقوطه أمام مضيفه نوتنغهام فورست 1-2، وتلقى بذلك هزيمته الأولى أمام الأخير منذ ديسمبر 1994 (2-1 في أولد ترافورد).



وبعد شوط أول لم يقدم خلاله يونايتد الكثير ضد منافس خرج خاسرا من مبارياته الـ11 الأخيرة (قبل السبت) في جميع المسابقات أمام «الشياطين الحمر»، استهل نوتنغهام فوريست الشوط الثاني بالتقدم عبر الأرجنتيني نيكولاس دومينغيس بعد تمريرة من مواطنه غونسالو مونتييل (64).



واستفاد يونايتد من خطأ فادح للحارس الأميركي مات تورنر في تمرير الكرة لأحد مدافعيه، لتصل الى الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو الذي مررها عرضية لماركوس راشفورد فسددها أرضية في الزاوية اليسرى (78).



ومن محاولة بعيدة للدنماركي كريستيان إريكسن صدها تورنر ببراعة، انطلق أصحاب الأرض بهجمة مرتدة سريعة وصلت عبرها الكرة الى مورغان غيبس وايت الذي أطلقها من مشارف المنطقة الى الشباك (82)، ملحقا بفريق المدرب الهولندي إريك تن هاغ هزيمته التاسعة، فتجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز السابع، فيما رفع المضيف رصيده الى 20 نقطة بفوزه الخامس هذا الموسم.



وتواصلت معاناة إيفرتون بتلقيه الهزيمة الثالث تواليا على يد مضيفه ولفرهامبتون بثلاثية نظيفة، فتجمد رصيده عند 16 نقطة بفارق نقطة فقط عن منطقة الهبوط، فيما حقق كريستال بالاس فوزه الخامس هذا الموسم وجاء على حساب ضيفه برنتفورد 3-1.