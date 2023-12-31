طوى الهلال عام 2023، حاصدا المزيد من الأرقام القياسية، ومحافظا على مسافة آمنة عن أقرب منافسيه النصر، بعد تجاوزه المتأخر للفيحاء في الجولة الأخيرة قبل فترة التوقف الطويل للدوري السعودي، استعدادا لكأس آسيا لكرة القدم التي ستقام من 12 يناير حتى 10 فبراير المقبلين.

وفي المقابل، وبينما كان نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو يكرس زعامته لهدافي العام 2023، بتوقيعه على الهدف الـ 54، أجاد النصر في تجاوز منافسه التعاون برباعية وجدد خلالها رسائله بأن معركة الصدارة مع الهلال لم تنته بعد!

«جيزوس.. واحتراف اللاعب السعودي»



محققا انتصاره الثاني عشر تواليا، أصبح «الزعيم» على بعد فوز وحيد من معادلة الرقم القياسي، الذي يملكه غريمه النصر، صاحب الرقم القاسي بـ«13» انتصارا، الذي حققه في موسم 2013/2014، الذي توج «العالمي» بلقبه وقتذاك.



وأشار تقرير إلى أن مدرب الهلال البرتغالي جورجي جيزوس، يتطلع أمام الرائد في الجولة 20، لمعادلة سلسلته في البرتغال، التي حققها مع سبورتينغ لشبونة بـ 13 فوزا متتاليا.



وعلى مسافة ساعات من إعلان الاتحاد السعودي ورابطة الدوري أحقية كل ناد تسجيل 10 لاعبين غير سعوديين، اعتبارا من الموسم المقبل، قال جيزوس، «لدينا خانة ثامنة في الانتقالات الشتوية في ظل غياب البرازيلي نيمار، وسنتخذ القرار المناسب لاحقا، بعد دراسة احتياجاتنا».



وفي رد على سؤال خلال المؤتمر الصحافي عن إمكانية احتراف اللاعبين السعوديين في أوروبا، قال جيزوس إن «الأمر يبدو صعبا في ظل حصول اللاعبين على عقود جيدة هنا (السعودية)».



وأضاف «من الصعب علينا ونحن مدربون في السعودية الترويج للاعبين، لسببين، الأول لأن اللاعب السعودي عادة ما يكون لديه عقد جيد، وثانيا لا تأتي الأندية الأوروبية بكشافيها إلى الشرق الأوسط».

«عام رائع لرونالدو»



وخارج ملعبه في بريدة، ختم رونالدو العام 2023 بأفضل صورة، بعدما قاد النصر للاستعراض أمام التعاون، في مباراة لا تعكس نتيجتها لواقع المجريات بحسب مدرب «العالمي» البرتغالي لويس كاسترو، «المباراة كانت صعبة، انتصرنا وكنا متفوقين في كل لحظات المباراة، وتمكنا من العودة بعد تقدم المنافس، ولم نمنح التعاون الفرصة للعب بالرغم من أنه فريق جيد».



لكن «لدغة» رونالدو الرأسية الأخيرة استحوذت على اهتمام العالم، بعدما كرست تنصيبه هدافا للعام بـ 54 متفوقا على هاري كاين وكيليان مبابي (52) وإرلينغ هالاند (50).



وعبر «الدون» عن سعادته بهذه الأرقام، «كان عاما جيدا على المستويين الجماعي والفردي، وسأحاول تكرار الأمر في العام المقبل».



بدورها صحيفة «لو باريسيان» الفرنسية، اعتبرت أن صدارة رونالدو لهدافي العام هي مثار جدل، وقالت إن 6 من أهدافه سجلت في مسابقة لم يوافق عليها «فيفا»، وهي بطولة الأندية العربية التي أقيمت في أغسطس، الماضي على اعتبار أنها «ليست بطولة متواصلة».



وحصل رونالدو على جائزة هداف البطولة التي أحرز فريقه لقبها.



وتحدث رونالدو الذي يتصدر أيضا قائمة هدافي الدوري برصيد 20 هدفا، عن مشواره مع النصر وأثره على الدوري السعودي، «في البداية لم يصدق كلامي أحد.



الآن، نرى تطور الدوري السعودي، والعديد من اللاعبين يريدون الانضمام إلى الأندية هنا». وختم «إذا أراد أي لاعب الانتقال إلى السعودية فهو مرحب به»

«أين كريم؟»



وفيما أعلنت رابطة الدوري تأجيل مباراة الطائي والاتحاد التي كانت مقررة في حائل إلى 7 فبراير بسبب سوء الأحوال الجوية، تصدر غياب كريم بنزيمة عن فريقه اهتمامات الصحافة العالمية، ومنها صحيفة «لو باريسيان» التي سألت «أين ذهب كريم بنزيمة؟»، في أعقاب معلومات تحدثت عن استبعاد مدرب الفريق الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، لكريم بسبب غيابه في كل الحصص التدريبية، بعد مواجهة النصر التي خسرها حامل اللقب (2-5) في جدة.



لكن مسؤول بالنادي أفاد بأن النادي منح بنزيمة إجازة لثلاثة أيام «لظروف خاصة».



وأضاف أن اللاعب الفائز بدوري أبطال أوروبا 5 مرات «سافر إلى مدريد مساء الخميس». وأكد أن «كريم لاعب محترف للغاية ويظل ملتزما مع الفريق».

«عاطفي.. ومستحق»



وفي انتصار «عاطفي ومستحق»، بحسب مدرب الأهلي الألماني ماتياس ياسله، أبقى العاجي فرانك كيسييه فريقه في أجواء المنافسة على الدوري قبل التوقف الطويل، مترجما ركلة جزاء قادت فريقه لتجاوز الخليج في الوقت الضائع.



ينظر ياسله إلى فترة التوقف المقبلة بإيجابية، «ستعطي أفضلية لكافة الفرق، كنت أتمنى أن أملك الفريق بالكامل، لكن هذا لن يحدث. لدينا عمل كبير جدا سنقدمه في هذه الفترة للتطور في كافة الجوانب».



أهلاويا أيضا، حسم البرازيلي روبرتو فيرمينو، استمراره مع الأهلي، «لا أفكر في أي شيء حاليا سوى التركيز على تحسين مستواي، ومساعدة فريقي في كل المباريات.

«لن نجامل جيرارد»



وفيما كان الاتفاق يفشل في تحقيق الفوز للمباراة الثامنة تواليا عقب تعادله أمام ضيفه الحزم (متذيل الترتيب) بهدف لمثله، كان مدربه الانجليزي ستيفان جيرارد في مرمى الانتقاد العنيف من رئيس نادي الاتفاق الأسبق عبدالعزيز الدوسري، الذي قاد فارس الدهناء إلى تحقيق العديد من البطولات المحلية والخارجية، حيث قال «لن نجامل جيرارد على حساب نادينا».



وتابع:«ترفض إدارة النادي الحالية برئاسة سامر المسحل التسرع في البت بمصير جيرارد على الرغم من تحقيق أي فوز في آخر ثماني جولات من الدوري، إضافة إلى توديع مسابقة كأس الملك من دور الستة عشر».