أسفرت جهود قطاع الأمن الجنائي من خلال تكثيف عمليات البحث والتحري حول الخارجين على القانون عن تمكن الإدارة العامة للمباحث الجنائية «إدارة البحث الجنائي والرخص» من إلقاء القبض على تشكيل عصابي من الجنسية الأفريقية بتهمة النصب والاحتيال على الأشخاص عن طريق تزييف وتزوير العملات النقدية حيث عثر بحوزتهما على آلة كهربائية وأوراق ملونة بحجم أوراق النقود، وعملات مزيفة ومواد اصطناعية يتم من خلالها إيهام الضحايا بصناعة النقود وتمت إحالتهما والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.