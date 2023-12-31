وكالات: قررت الحكومة الإسرائيلية تعيين وزير جديد للخارجية ليحل مكان الوزير إيلي كوهين.



وأفادت وسائل إعلامية إسرائيلية بأن تنحية كوهين من وزارة الخارجية جاء ردا على تصريحاته التي أكد فيها على تحميل الحكومة المسؤولية بالكامل حول هجوم 7 أكتوبر الماضي، الذي شنته حركة «حماس».



وعين كوهين وزيرا للخارجية في 2022 في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي تعد الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.



وبموجب هذا التعديل الوزاري، يعين إيلي كوهين في منصب وزير الطاقة والبنية التحتية بدلا من الوزير يسرائيل كاتس الذي سيعين في منصب وزير الخارجية بدلا من كوهين، على أن تخضع التعيينات لموافقة «الكنيست».



وجاء في بيان للحكومة الإسرائيلية «تمت الموافقة على تعيين إيلي كوهين في منصب وزير الطاقة والبنية التحتية. وتعيين يسرائيل كاتس في منصب وزير الخارجية».



وأضاف البيان أن كوهين سيستمر في العمل كعضو في اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي.



ويأتي هذا التعديل الوزاري بعد أكثر من شهرين على اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.