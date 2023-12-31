بكين - شينخوا: قال الرئيس الصيني شي جينبينغ، إنه ستتم إعادة توحيد الصين بالتأكيد، مشددا على أهمية «تضافر المواطنين على جانبي مضيق تايوان بقلب واحد وأن يتقاسموا المجد العظيم لتجديد الشباب الوطني للأمة الصينية».



وتعهد الرئيس الصيني في كلمته بمناسبة العام الميلادي الجديد 2024 أوردتها وكالة أنباء الصين الرسمية «شينخوا»، بمواصلة تقديم الدعم لهونغ كونغ وماكاو في تأمين ازدهارهما واستقرارهما على المدى الطويل.



وقال شي إن الصين ستواصل دعم المنطقتين الإداريتين الخاصتين في تسخير نقاط قوتهما المميزة، ودمجهما بصورة أفضل في التنمية الشاملة للصين.



وأكد ان بكين ستعمل مع المجتمع الدولي لبناء مجتمع مصير مشترك للبشرية، مضيفا: إنه لا تزال بعض المناطق في العالم تعيش في النزاعات، مشددا على أن الشعب الصيني يدرك مدى قيمة السلام.



وتابع الرئيس الصيني قائلا: «سنعمل بشكل وثيق مع المجتمع الدولي من أجل الصالح العام للإنسانية وبناء مجتمع مصير مشترك للبشرية وجعل العالم مكان أفضل للجميع».



ولفت الى ان بلاده «ستواصل بثبات دفع التحديث صيني النمط»، مبينا أن «الجهود ستبذل من أجل تطبيق فلسفة التنمية الجديدة على جميع الجبهات بصورة كاملة ومخلصة، وتسريع بناء النمط الجديد للتنمية، وتعزيز التنمية عالية الجودة، ومواصلة مسيرة التنمية وحماية الأمن على حد سواء».