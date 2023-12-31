استقبلت سيدني الملقبة بـ «العاصمة العالمية لعيد رأس السنة» العام الجديد 2024، إذ تجمع أكثر من مليون أسترالي على امتداد شاطئ الميناء، في حين أشارت سلطات المدينة والشرطة إلى أن كل المواقع المطلة على الألعاب النارية باتت مشغولة.

وتجمع سكان سيدني في هذه المواقع متحدين الطقس الذي يشهد رطوبة غير معتادة في هذا الوقت من العام، وشاهدوا إضاءة جسر هاربور ومعالم أخرى بأسهم نارية وصل وزنها إلى 8 أطنان.

وودع المحتفلون في مختلف أنحاء العالم العام 2023 المضطرب والأكثر حرا على الإطلاق، والذي تميز بصعود الذكاء الاصطناعي لكن طبع أيضا بحربين داميتين في غزة وأوكرانيا، وبأزمة المناخ.

واستقبل سكان العالم الذين يتجاوز عددهم حاليا 8 مليارات نسمة العام الجديد الذي يحملونه آمالهم بالسلام والحد من ارتفاع تكاليف المعيشة وحل النزاعات في العالم.

لكن في مدينة غزة المدمرة، لم تبق أماكن للاحتفال بالعام الجديد. وقال عبد عكاوي الذي فر من المدينة مع زوجته وأطفاله الثلاثة «كانت سنة مظلمة مليئة بالمآسي».

وروى الرجل البالغ 37 عاما، والقاطن حاليا في مخيم للأمم المتحدة في رفح في جنوب قطاع غزة أنه فقد شقيقه، لكنه مازال يتمسك بالأمل للعام 2024.

وقال لفرانس برس: «إن شاء الله، ستنتهي هذه الحرب، العام الجديد سيكون أفضل وسنتمكن من العودة إلى منازلنا وإعادة بنائها، أو العيش في خيمة على الأنقاض».

وفي روما، ذكر البابا فرنسيس في صلواته ضحايا الصراعات في مختلف أنحاء العالم، مشيرا إلى الأوكرانيين والفلسطينيين والإسرائيليين والسودانيين و«شهداء الروهينغا» في بورما.

وقال البابا البالغ 87 عاما من ساحة القديس بطرس: «في نهاية العام، لنتحلى بالشجاعة ونسأل أنفسنا كم ضحية وقعت جراء النزاعات المسلحة وكم قتيلا سجل»، في هذه الصراعات.

وتابع: «لنسأل أنفسنا كذلك ما هو حجم الدمار والمعاناة والفقر؟ فليراجع من لهم مصلحة من هذه الصراعات ضمائرهم».

كوارث ضخمة

على مدار الأشهر الـ 12 الفائتة، شهد العالم كوارث ضخمة بينها كوارث طبيعية.

وضرب زلزال بقوة 7.8 درجات تركيا وسورية المجاورة في 6 فبراير2023، تلاه آخر بعد بضع ساعات بقوة 7.6 درجات.

وأسفرت الهزات الأرضية العنيفة عن مصرع أكثر من 55 ألف شخص في البلدين، إذ قضى 50 ألف شخص على الأقل في تركيا، وأكثر من 5000 في سورية. ورتب هذا الزلزال خسائر اقتصادية فادحة في البلدين.

وفي ليل 8 سبتمبر 2023، ضرب زلزال المغرب مخلفا نحو 3 آلاف قتيل و5600 جريح في أقاليم شاسعة جنوب مراكش في وسط البلاد،

وأدى إلى تضرر نحو 60 ألف مسكن في حوالي 3 آلاف قرية على مرتفعات جبال الأطلس الكبير.

وفي ليبيا، أدى انهيار سدين في مدينة درنة المطلة على البحر الأبيض المتوسط في العاشر من سبتمبر 2023، إلى حدوث فيضان بحجم سونامي جرف كل شيء في طريقه، تزامنا مع مرور العاصفة «دانيال» في شرق البلاد. وتسببت الفيضانات بمقتل وجرح وفقدان آلاف من سكان المدينة.

واعتبر العام 2023 أيضا الأكثر حرارة منذ بدء تسجيل بيانات درجات الحرارة في العام 1880. وشهد الكوكب خلاله سلسلة من الكوارث المناخية، من باكستان إلى القرن الأفريقي مرورا بحوض الأمازون.

إلى ذلك، شهد العام 2023 اندلاع حرب دامية في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن ما لا يقل عن 7.1 ملايين شخص نزحوا منذ بداية النزاع المستمر، لجأ 1.5 مليون منهم إلى بلدان الجوار. وقتل في الحرب أكثر من 12 ألف شخص، وفق تقدير متحفظ لمنظمة «أكليد» غير الحكومية.

وأصبحت الهند الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم منتزعة اللقب من الصين، وأول دولة تهبط مركبة فضائية في منطقة القطب الجنوبي للقمر غير المستكشفة.