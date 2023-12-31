قتل أكثر من 4360 شخصا في سورية خلال عام 2023، في حصيلة سنوية لنزاع استنزف البلاد منذ عام 2011، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان امس.

وسجل العام 2022 حوالي 3800 قتيل، في حصيلة سنوية كانت الأدنى منذ اندلاع النزاع في البلاد عام 2011، وفق المرصد.

وتشمل حصيلة عام 2023 بحسب المرصد 1889 مدنيا بينهم 241 امرأة و307 أطفال.

ومن بين القتلى كذلك 898 عنصرا من قوات النظام ونحو 600 مقاتل من مجموعات موالية لها من جنسيات سورية وغير سورية.

ويتوزع باقي القتلى على عناصر تنظيم داعش وفصائل معارضة، وقوات سوريا الديموقراطية «قسد» والوحدات الكردية والتشكيلات العاملة معها.

وأفاد المرصد امس عن مقتل 3 أشخاص بينهم طفل في قصف صاروخي نفذته قوات النظام مساء امس الأول على سوق شعبي ومناطق سكنية في مدينة إدلب، كما أصيب 14 شخصا آخرين بجروح بينهم أطفال.

وتراجعت حدة المعارك تدريجيا خلال الأعوام الثلاثة الماضية في مناطق عدة، خصوصا في محافظة إدلب، حيث تسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) على نحو نصف مساحتها مع أجزاء من محافظات مجاورة. ويسري في المنطقة وقف لإطلاق النار منذ مارس 2020، بموجب اتفاق تركي - روسي.