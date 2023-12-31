

أصدر الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة قرارا يقضي بزيادة مكافأة المهمة القتالية للعسكريين.

وذكرت وزارة الدفاع السورية في بيان لها أن القرار يقضي بزيادة مكافأة المهمة القتالية للعسكريين من مختلف الرتب في التشكيلات المقاتلة، من 10 آلاف ليرة سورية شهريا لتصبح 100 ألف ليرة سورية شهريا.

وهذا القرار الثاني الذي يصدره الأسد خلال ديسمبر ويتعلق برفع مرتبات ومكافآت أفراد قواته بناء على المهام القتالية.

وفي 20 من ديسمبر الجاري، أصدر الأسد قرارا بزيادة نسبة علاوة الطيران، للضباط الطيارين على الطائرات العسكرية.

وارتفعت النسبة وفق القرار من 4% لـ 35% من الراتب الشهري المقطوع.

ويتزامن القراران مع هدوء في العمليات القتالية واسعة النطاق في سورية، ما عدا عمليات القصف المتواصلة من الطيران الحربي وسلاح المدفعية، التي تستهدف مناطق سيطرة المعارضة شمال غربي سورية.

كما يواجه المجندون في قوات النظام السوري عمليات تسلل متكررة من فصائل المعارضة في المنطقة.

وتأتي تحركات الأسد في سياق تحركات له لإعادة ترتيب الأوراق داخل المؤسسة العسكرية التابعة له، بعد تآكلها بعد 12 عاما من العمليات العسكرية.