أفادت إذاعة «شام اف أم» المقربة من الحكومة السورية امس بأنه تم استهداف القاعدة الأميركية في مطار خراب الجير جنوب مدينة الرميلان بريف الحسكة برشقات صاروخية.

وقالت الإذاعة المحلية في خبر مقتضب إنه سمع دوي انفجارات في محيط قاعدة الاحتلال الأميركي في مطار خراب الجير جنوب مدينة الحسكة، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى استهداف القاعدة برشقات صاروخية.

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن المقاومة العراقية استهدفت بالطيران المسير قوات الاحتلال الأميركي في قاعدة الرميلان بريف الحسكة.

ونقلت (سانا) عن بيان المقاومة العراقية قوله إنه «ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة استهدف مقاتلو المقاومة في العراق الاحتلال الأميركي في قاعدة الرميلان بسورية بالطيران المسير الذي أصاب هدفه بشكل مباشر»، مؤكدة استمرارها في دك معاقل قوات الاحتلال.

من جانبه، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن أن انفجارات عنيفة هزت قاعدة خراب الجير التابعة لقوات «التحالف الدولي» بريف رميلان شرقي سورية، ناجمة عن هجوم بدفعتين متتاليتين بالمسيرات والصواريخ أطلقتها «المقاومة في العراق» على القاعدة.

وأشار المرصد السوري إلى أن القوات الأميركية ردت بالتصدي للمسيرات وتم إسقاط عدد منها، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، وسط تحليق للمقاتلات الحربية التابعة لقوات «التحالف الدولي» في سماء المنطقة.

وتعرضت القواعد الأميركية داخل الأراضي السورية منذ تاريخ 19 أكتوبر الماضي لـ 67 هجوما.