دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى عودة المستوطنين اليهود إلى قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، معتبرا أن فلسطينيي القطاع يجب أن يتم تشجيعهم على الهجرة إلى دول أخرى.

وردا على سؤال حول احتمال إعادة إقامة مستوطنات في قطاع غزة، قال سموتريتش في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي «من أجل تحقيق الأمن، علينا السيطرة على القطاع ومن أجل السيطرة عليه على المدى الطويل نحن بحاجة إلى وجود مدني».

وأجلت إسرائيل في العام 2005 جيشها ونحو 8 آلاف مستوطن من قطاع غزة المحتل منذ العام 1967 في إطار خطة الانسحاب أحادية الجانب التي قدمها رئيس الوزراء حينذاك أرييل شارون.

واعتبر سموتريتش الذي يرأس حزب «الصهيونية الدينية» المنضوي في التحالف الحكومي الحاكم، أن إسرائيل يجب أن «تشجع» فلسطينيي غزة البالغ عددهم 2.4 مليون تقريبا على مغادرة القطاع.

وأضاف: «في حال تحركنا بطريقة صحيحة استراتيجيا وشجعنا الهجرة وفي حال كان هناك 100 ألف أو 200 ألف عربي في غزة وليس مليونين، سيكون خطاب اليوم التالي للحرب مختلفا تماما».

وتابع: «سنساعد في إعادة هؤلاء اللاجئين إلى حياة طبيعية في دول أخرى بطريقة مناسبة وإنسانية بالتعاون مع المجتمع الدولي».