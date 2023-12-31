

مبارك الخالدي



استعاد كاظمة بقيادة مدربه الجديد الوطني محمد دهيليس نغمة الانتصارات بالفوز على الجهراء 2-0 في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على ستاد علي صباح السالم في ختام الجولة ال12 لدوري زين الممتاز.



وبهذا الفوز رفع البرتقالي رصيده إلى النقطة 16 في المركز الخامس وبقي الخاسر عند رصيده السابق بنقطتين وفي ذيل الترتيب.

سجل لكاظمة حمد حربي (3) وأحمد العرسان (92) وشهدت المباراة بشكل عام تحسنا إيجابيا في أداء الفريق البرتقالي إذ تميز بالانضباط الدفاعي والتنظيم الجيد بوسط الملعب والسرعة في التحول على الأطراف بتواجد الحربى ونواف ثامر وعقيل الهزيم والمتحرك أحمد العرسان . ومن خطأ دفاعي للجهراء قطع الحربي الكرة ومررها للعرسان الذي رفعها بالمقاس على رأس الحربي الذي أودعها في شباك الحارس نايف العازمي (3) وكاد العرسان ان يضيف الهدف الثاني من كرة ثابتة الا القائم الايسر للعازمي تكفل بالرد ١٤ وفي المقابل عانى الجهراء من كثرة الكرات المقطوعة وهدد منافسه من تسديدة البرازيلي رودريغو في الجانب الايمن من الشباك للحارس فيصل السبيعي (48).



وفي الشوط الثاني، ارتفعت وتيرة اللقاء بعد اندفاع لاعبي الجهراء نحو المقدمة وألغى الحكم هاشم الابراهيم قراره باحتساب هدف لكاظمة بعد الرجوع لتقنية الحكم المساعد بداعي وقوع المهاجم توني سيلفا في مصيدة التسلل (52) وكان الحارس السبيعي في المكان المناسب للتصدي لكرة رودريغو المخادعة (61) وأهدر البرازيلي بيدرو فرصة إدراك التعادل بعد ان أهدى له يوسف الرشيدي كرة داخل المنطقة غير انه سددها ضعيفة خارج المرمى (77) واستعاد المدرب دهيليس التوازن لفريقه في الربع ساعه الاخير بإجراء ثلاث تبديلات دفعة واحدة وتألق الحارس العازمي في إبعاد تسديدة العرسان الخادعة إلى ركنية (79) وأضاع ناصر فالح فرصة تسجيل هدف الأمان للبرتقالي بعد أن سدد الكرة برعونة خارج المنطقة (87). وفي الوقت بدلا من الضائع ومن كرة مرتدة توج المتألق العرسان جهوده بإحراز الهدف الثاني لفريقه كاظمة لتنتهي المباراة بفوز ثمين للبرتقالي.