توفي عن 84 سنة في لندن الصحافي الاستقصائي ومُعدّ الأفلام الوثائقية الأسترالي جون بيلغر، المعروف بدعمه لمؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج وبتناوله تبعات حكم بول بوت في كمبوديا وفضيحة "الثاليدومايد"، على ما أفادت عائلته.

وكتبت عائلته على موقع إكس "ببالغ الحزن تعلن عائلة جون بيلغر أنه توفي في لندن بتاريخ 30 ديسمبر 2023 عن 84 عاماً".

وتابعت "سيُحتفى بعمله الصحافي والوثائقي في مختلف أنحاء العالم، لكن بالنسبة إلى عائلته كان ببساطة أروع أب وجد وشريك. ارقد بسلام".

وعمل بيلغر الذي عاش معظم حياته في بريطانيا منذ أوائل ستينيات القرن العشرين، لدى وكالة "رويترز" وصحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، وضمن برنامج التحقيقات الاستقصائي السابق "وورد إن اكشن" الذي عرضته قناة "آي تي في".

وفي العام 1979، تناول فيلم "يير زيرو: ذي سايلنت ديث أوف كمبوديا" ("Year Zero: The Silent Death Of Cambodia") الذي عُرض عبر "آي تي في"، وحشية الجرائم التي ارتكبها الخمير الحمر في كمبوديا.

وفاز بيلغر بجائزة الأكاديمية الدولية للفنون التلفزيون وعلومه عن عمل وثائقي يشكّل استكمالاً للفيلم الذي عرضته "آي تي في" ويحمل عنوان "كبموديا: ذي بترايل" ("Cambodia: The Betrayal").

وسنة 1974، أعدّ بيلغر عملاً وثائقياً لصالح "آي تي في" يحمل عنوان "الثاليدومايد: ذي ناينتي إيت وي فورغوت" ("Thalidomide: The Ninety-Eight We Forgot")، ويتناول حملة التعويضات لأطفال وُلدوا مع تشوّهات خلقية جراء تناول أمّهاتهم عقار الثاليدومايد.

وقاد بيلغر حملة لإطلاق سراح مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج.

وكتبت صفحة "ويكيليكس" الرسمية على منصة "إكس" إنّ بيلغر كان "مدافعا شرسا عن الحقيقة، ودعا لاحقاً للإفراج عن جوليان أسانج وتبرئته".

ومن أحدث أفلامه الوثائقية "ذي كامينغ وور أون تشاينا" ("The Coming War On China") الذي عرضته "آي تي في" في العام 2016.