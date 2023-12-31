أمير زكي

قام مدير عام مديرية أمن حولي بالانابة العميد زياد الخطيب يرافقه عدد من قيادات امن ومرور محافظة حولي بزيارة النقطة الامنية مقابل كنيسة حولي للاطلاع على الاوضاع الامنية وذلك بمناسبة عيد رأس السنة الميلادية ، حيث كان في مقدمة مستقبليه القمص بيجول الانبا بيشوي، كما قام العميد الخطيب بزيارة الكنيسة.

يأتي تفقد العميد الخطيب للنقطة الامنية مقابل كنيسة حولي في اطار تنفيذ خطة الانتشار الامني تزامنا مع نهاية عام 2023 وبداية العام 2024 .

وأعرب القمص بيجول عن تمنياته للكويت بالخير والرفاه تحت قيادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، حفظه الله ورعاه .

وقال : نصلي دوما لاجل ان تبقى الكويت واحة امن وامان، ورمزا للتعايش والتسامح .

وشكر القمص بيجول رجالات الداخلية بقيادة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد وعبر عن امتنانه

لجهد الجميع في توفير درجات الامن والامان في ربوع دولة الكويت وفي محيط الكنائس ودور العبادة .

وجدد القمص بيجول تعازي الكنيسة المصرية الأرثوذكسية، يتقدمهم قداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني بابا وبطريرك الكنيسة القبطية، ونيافة الحبر الجليل الأنبا أنطونيوس مطران القدس والكويت والشرق الأدنى وكهنة كاتدرائية مارمرقس بالكويت لوفاة المغفور له بإذن الله امير البلاد الراحل الشيخ نواف الاحمد .