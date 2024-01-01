أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان أن وقف الحرب لن يتحقق إلا بخروج قوات الدعم السريع من المدن السودانية.

وقال البرهان في خطاب للشعب السوداني بثه التلفزيون الرسمي بمناسبة الذكرى الـ68 لاستقلال بلاده "نقول إن الطريق لإيقاف الحرب واحد، وهو خروج الميليشيا المتمردة من ولاية الجزيرة ومن بقية مدن السودان مع إعادة كل المنهوبات من أموال وممتلكات المواطنين والمنقولات الحكومية وإخلاء مساكن المواطنين والمقار الحكومية".

واضاف "أن أي وقف لإطلاق النار لا يضمن ما ذكر لن يكون ذا قيمة، فالشعب السوداني لن يقبل أن يعيش وسط هؤلاء القتلة والمجرمين ومن ساندهم".

وسيطرت قوات الدعم السريع قبل نحو أسبوعين على مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، وهو ما أقره الجيش مؤكدا انسحاب قواته من المدينة الواقعة على بعد 170 كيلومترا تقريبا إلى الجنوب الشرقي من الخرطوم.

ومنذ 15 أبريل 2023 يدور نزاع مسلح بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.

وأسفر النزاع عن مقتل أكثر من 12 ألف شخص، وفق إحصاءات موقع (ACLED)، وهو منظمة غير حكومية متخصصة في جمع بيانات النزاعات المفصلة.

فيما نزح أكثر من 6.9 ملايين شخص داخل السودان وخارجه منذ اندلاع القتال، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية في السودان (أوتشا).