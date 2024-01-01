ضربت سلسلة من الزلازل القوية، بلغت قوة أشد زلازل فيها 7.6 درجات، محافظة إيشيكاوا بوسط اليابان الاثنين، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية اليابانية.



بلغت قوة الزلزال الأشد الذي ضرب إيشيكاوا، وهي محافظة ساحلية تقع على جزيرة هونشو، 7 درجات على مقياس الزلازل الياباني الذي تبلغ قمته 7 درجات، وشعر السكان في مناطق متعددة في اليابان بالزلزال، وفقا لهيئة الأرصاد اليابانية.



وبحسب هيئة الأرصاد اليابانية، وقع الزلزال الكبير الأحدث في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت المحلي (7:10 بتوقيت غرينتش) على عمق ضحل.



وتم تحديد مركز الزلزال على بعد 30 كم شرق-شمال شرق بلدة واجيما بمنطقة نوتو في محافظة إيشيكاوا، عند التقاء خط العرض 37.5 درجة شمالا وخط الطول 137.2 درجة شرقا.



وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا من حدوث تسونامي كبير في منطقة نوتو، ودعت الناس إلى الجلاء عن المنطقة على الفور، عقب إصدار تحذيرات من حدوث تسونامي في محافظات نيغاتا وتوياما وإيشيكاوا الواقعة على الجانب المطل على بحر اليابان من البلاد.



وحذرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية من حدوث سيول يصل ارتفاعها إلى 5 أمتار.



وأعلنت حالة «الإنذار» في مدن في أقصى الشرق الروسي الاثنين بسبب خطر محتمل بحدوث سونامي من دون القيام بعمليات إخلاء حتى الآن، بعد سلسلة من الزلازل العنيفة في اليابان.



وقالت وزارة الحالات الطارئة الروسية عبر تلغرام: «قد تطول موجات تسونامي شواطئ على ساحل ساخالين الغربي». وأوصت سلطات فلاديفوستوك الصيادين بالعودة إلى الميناء.