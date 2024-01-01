أمر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون كبار المسؤولين العسكريين في بلاده بـ«محو» كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في حال بدأتا مواجهة مسلحة حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية.



وقال كيم خلال اجتماع مع كبار القادة الكوريين الشماليين في بيونغ يانغ «إذا اختار العدو المواجهة والاستفزاز العسكري إزاء (جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية)، فيجب على جيشنا أن يوجه له ضربة قاتلة لمحوه تماما عبر حشد أقوى الوسائل... دون لحظة من التردد»، وفق ما نقلت عنه الوكالة.



وفي خطاب طويل ألقاه في نهاية اجتماع كبير لمناسبة نهاية العام حدد التوجهات الاستراتيجية للبلاد، أطلق الزعيم الكوري الشمالي تهديدات جديدة بتوجيه ضربات نووية ضد سيول وأمر بتسريع الاستعدادات العسكرية لـ«حرب» يمكن أن «تندلع في أي وقت» في شبه الجزيرة، حسب المصدر نفسه.



واتهم كيم واشنطن بأنها تقف وراء «أنواع مختلفة من التهديدات العسكرية» وأمر «بتعبئة جميع الوسائل والقوى المادية، بما في ذلك القوة النووية، في حالة الطوارئ» ضد كوريا الجنوبية.



وشدد الزعيم الكوري الشمالي على أنه لم يعد يسعى إلى المصالحة وإعادة التوحيد مع الجنوب، متحدثا عن «وضع أزمة مستمرة لا يمكن السيطرة عليها» قال إن سيئول وواشنطن أثارتاها.