

أعلن مكتب مساعد نائب مدير جامعة الكويت للتقييم والقياس، عن فتح باب التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات الأكاديمية لطلبة الصف الثاني عشر «الكويتيين» اعتبارا من الأربعاء 3 الجاري إلى الاثنين 8 الجاري، علما بأن أول يومين سيخصصان لمن لم يسبق له التسجيل، كما سيتم فتح باب التسجيل الإلكتروني لطلبة الصف الثاني عشر «غير الكويتيين» ابتداء من يوم الأربعاء 10 الجاري إلى يوم الخميس 11 الجاري، وسيتم إغلاق باب التسجيل في حال اكتمال عدد المقاعد.



يذكر أن اختبارات القدرات الأكاديمية ستعقد بتاريخ 20/1/2024 و3/2/2024 و17/2/2024 و9/3/2024.