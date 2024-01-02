عبدالعزيز الفضلي



دعت وكيلة التعليم بالتكليف حصة المطوع المناطق التعليمية ضرورة الالتزام بالرد على كافة المقترحات والشكاوى الواردة على منصة «تواصل».



وقالت المطوع في كتاب وجهته للمناطق التعليمية، وتلقت «الأنباء» نسخة منه، «انه تنفيذا لتوجيهات وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع بشأن ضرورة العمل على سرعة المتابعة والرد العاجل فيما يتعلق بالشكاوى والمقترحات والاستفسارات الواردة على منصة تواصل، فيرجى الايعاز لجهة الاختصاص لديكم العمل على الالتزام بالرد على كافة المقترحات والشكاوى الواردة على منصة تواصل».