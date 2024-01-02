القاهرة - هالة عمران



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غلق الموقع الخاص بتسجيل التقدم لامتحانات الطلبة المصريين في الخارج للترم الأول من العام الدراسي 2023/2024، اليوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024، موضحة أنه على أولياء الأمور الذين لم يقوموا بدفع المصروفات حتى الآن وتسجيل بيانات الطلاب سرعة الانتهاء من ذلك، وعلى أولياء الأمور الذين قاموا بدفع المصروفات ولم يسجلوا بيانات الطلاب سرعة تسجيل بيانات الطلاب ورفع مستندات التقدم على الموقع.



وأوضحت الوزارة أنه يتم دفع رسوم امتحانات «أبناؤنا في الخارج» وقدرها 150 (مائة وخمسون دولارا أميركيا)، لكل طالب في أي صف دراسي من الصف الأول رياض الأطفال حتى الثاني الثانوي من خلال المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج وفقا للخطوات المعلنة.



كما حددت الوزارة خطوات التقدم للامتحانات وتسجيل الاستمارة الإلكترونية، كالتالي:



على ولي الأمر اتباع الخطوات الآتية:



- إنشاء حساب خاص به على المنصة الالكترونية لأبنائنا في الخارج من خلال الرابط https://sabroad.emis.gov.eg



- تحديد عدد الأبناء المتقدمين لأداء امتحانات «ابناؤنا في الخارج» من خلال الحساب الذي تم إنشاؤه لولي الأمر سداد مبلغ 150 دولارا أميركيا لكل طالب في أي مرحلة دراسية من خلال المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج بعد إتمام عملية التسجيل الالكتروني لولي الأمر، وتطبق الشروط والأحكام.



- تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات «أبناؤنا في الخارج» واستيفاء كل البيانات المطلوبة في الاستمارة بكل دقة ورفع صورة واضحة حديثة من مستندات التقدم المطلوبة لكل طالب على حدة بصيغة PDF، مع طباعة استمارة التقدم وإرفاقها مع أصول المستندات.



- المتابعة الإلكترونية من خلال المنصة الالكترونية لامتحانات «أبناؤنا في الخارج» للتأكد من وصول المستندات إلى المسؤولين عن امتحانات «أبناؤنا في الخارج» مع متابعة البريد الالكتروني.



- في حالة تسجيل الطالب يكون ولي الأمر مسؤولا عن إرسال أصول المستندات السابق رفع صور منها على الموقع إلى الإدارة العامة للامتحانات بالطريقة المناسبة للطلاب الجدد



- عنوان الإدارة العامة للامتحانات: 16 شارع أمين سامي متفرع من شارع قصر العيني بجوار عمارات العرايس - المنيرة - السيدة زينب.



- في حالة وجود اختلافات من أي نوع بين صور المستندات المرفوعة على الموقع وبين الأصول المرسلة، أوعدم اتباع شروط التقدم المعلنة، تقع المسؤولية كاملة على ولي الأمر، ويحق للإدارة إلغاء التقدم، ولا يحق لولي الأمر المطالبة باسترداد أي مبالغ تم دفعها من خلال المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج.



- يجب على ولي الأمر حساب من الطالب المسموح به في الصف الدراسي المتقدم له، وفي حالة تسجيل الطالب بالمخالفة لشرط السن لا يحق لولي الأمر المطالبة باسترداد أي مصروفات.