الدوحة - فريد عبدالباقي



نجح المنتخب القطري الأول لكرة القدم في اختباره الودي أمام نظيره الكمبودي، وذلك بعد فوزه بنتيجة 3-0 سجلها مهاجم الدحيل المعز علي «هاتريك»، وذلك خلال اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء أول من أمس على ستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة، دون نقل المباراة تلفزيونيا أو حضور جماهيري بناء على طلب إدارة منتخب قطر، لإضفاء مزيد من السرية حول طريقة اللعب، استعدادا لخوض غمار بطولة كأس آسيا التي ستقام في الدوحة خلال الفترة من 12 الجاري حتى 10 فبراير المقبل.



ومن المقرر أن يخوض «العنابي» مباراة ودية ثانية أمام نظيره الأردني في 5 الجاري، وستكون أيضا مغلقة أمام وسائل الإعلام والجماهير، ومن المنتظر أن يصل منتخب «النشامي» إلى الدوحة اليوم، حيث أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأردني بقيادة المدرب الحسين عموتة، عن قائمة تضم 26 لاعبا للمشاركة في كأس آسيا، كما سيلعب المنتخب الأردني أمام اليابان وديا أيضا في 9 الجاري قبل خوض غمار منافسات البطولة القارية ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا.



وحرص المدرب الإسباني لمنتخب قطر بارتولومي ماركيز لوبيز، الوقوف على مستوى لاعبيه، لاسيما أنها الاختبار الأول له منذ توليه مهمة تدريب العنابي خلفا للمدرب البرتغالي كارلوس كيروش الذي فسخ عقده بالتراضي مع الاتحاد القطري الشهر الماضي.



ويستهل المنتخب القطري، حامل اللقب والمستضيف، حملة الدفاع عن لقبه في كأس آسيا يوم 12 الجاري بمواجهة نظيره اللبناني بستاد لوسيل المونديالي ضمن منافسات المجموعة الأولى، التي تضم أيضا الصين وطاجيكستان.



هذا، وتأهل منتخب قطر للكرة الطائرة إلى بطولة العالم للكرة الطائرة 2025، وذلك للمرة الثانية على التوالي بجانب اليابان وإيران عن آسيا،



حيث يحتل منتخب قطر المركز الـ 21 عالميا حسب آخر تصنيف أعلنه الاتحاد الدولي للكرة الطائرة FIVB عن التصنيف العالمي لأفضل منتخبات العالم، متفوقا على عدة منتخبات عريقة وذلك وفقا للنتائج الإيجابية الأخيرة التي تم تحقيقها.