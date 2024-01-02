توّج نادي القادسية بلقب البطولة العامة للسباحة لمرحلة العمومي للمرة الخامسة على التوالي، في حين أحرز نادي كاظمة لقب البراعم.



وتصدر القادسية ترتيب البطولة التي نظمها اتحاد الألعاب المائية ضمن الموسم 2023 بمشاركة 6 أندية بـ587 نقطة تلاه نادي اليرموك بـ583 نقطة.



وجاء نادي كاظمة في المرتبة الأولى لمنافسات البراعم بـ226 نقطة، فيما نال القادسية المركز الثاني بـ204 نقاط، ليحل النادي البحري ثالثا بإجمالي 195 نقطة.



في هذا الصدد قال عضو مجلس إدارة اتحاد الألعاب المائية فيصل أبو الحسن إن البطولة التي أقيمت في مجمع أحواض عبدالله الدخيل الأولمبي بنادي كاظمة ظهرت بمستوى فني عال بمعظم مسابقاتها «بفضل الأداء المميز للسباحين».



وأضاف أبو الحسن وهو مدير البطولة التي أقيمت على مدار أربعة أيام إنها شهدت بمرحلتيها مشاركة أكبر من سابقاتها وندية أكثر بين المشاركين «بما ينعكس إيجابا على نتائج المنتخبات في البطولات الخارجية».



وشهد اليوم الختامي حضور رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية حسين المسلم وعدد من أعضاء اتحاد اللعبة ومسؤولي الأندية المشاركة.