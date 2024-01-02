

أعلنت وزارة السياحة السعودية، تحقيق المملكة رقما قياسيا جديدا في إنفاق الزوار القادمين من الخارج، خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023م، بنسبة نمو بلغت 72% على أساس سنوي، بحسب بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي السعودي.



ووفقا للبيانات، فإن إجمالي إنفاق الزوار بلغ أكثر من 100 مليار ريال للأرباع الثلاثة الأولى من العام 2023م.



وحقق هذا الرقم فائضا في بيانات بند السفر في ميزان المدفوعات، حيث قدر الفائض حتى نهاية الربع الثالث من 2023م بحوالي 37.8 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 72% مقارنة بالفائض في 2022م لنفس الفترة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية «واس».



وتأتي هذه الإنجازات في وقت حققت فيه السياحة في المملكة التعافي الكامل، حيث قفزت نسبة تعافي القطاع السياحي في المملكة إلى 150% مقارنة بمستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19»، الذي شهدت فيه مختلف الوجهات السياحية تزايدا في أعداد الزوار من الداخل والخارج.



ويؤكد ذلك التقارير الصادرة عن منظمة السياحة العالمية، حيث كشفت أن المملكة تصدرت دول مجموعة العشرين في نسبة نمو عدد السياح الوافدين خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2023م. كما جاءت المملكة في المركز الثاني ضمن أسرع الوجهات السياحية نموا في العالم.