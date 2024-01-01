

محمد الجلاهمة



اسفر الانتشار الامني لدوريات نجدة الجهراء عن ضبط 3 اشخاص قرب مزارع الصليبية، وعُثر معهم على مواد مخدرة وتمت احالتهم لجهة الاختصاص.



وقال مصدر امني ان دوريات النجدة وخلال انتشارهم تزامنا مع بداية السنة الجديدة وفي ضبطية هي الاولى في العام الجديد تمت مشاهدة اشخاص بمركبة تظهر عليهم علامات الارتباك وعند التحقق منهم حاول احدهم الفرار من المركبة وتم ضبطه، حيث سقط منه كيس يحتوي على مادة الهيروين ولدى تفتيشهم احترازيا عثر الى جانب كيس الهيروين على 8 سجائر بها مادة الحشيش، وكذلك كيس من مادة الكيميكال.



وأضاف المصدر أن الموقوفين مواطنان ومقيم في البلاد بصورة غير شرعية.