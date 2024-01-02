

دخل أرسنال في دوامة النتائج السيئة مع تعرضه لخسارتين تواليا للمرة الأولى هذا الموسم في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اثر سقوطه المستحق على أرض فولام 1-2 ضمن المرحلة العشرين، فأخفق في تصدر الترتيب موقتا، فيما اقترب منه جاره توتنهام بفارق نقطة.



وبعد سقوطه أمام ضيفه وست هام القادم من شرق العاصمة 0-2، مني فريق شمال لندن الطامح للقب أول في الدوري منذ عقدين، بخسارة ثانية هذه المرة أمام مضيفه في غرب المدينة الضبابية.



وهذه المباراة الثالثة تواليا يفشل فيها أرسنال بتحقيق الفوز، فأخفق في تصدر الترتيب موقتا، وبقي رابعا (40 نقطة).



في المقابل، حقق فولام فوزه الأول بعد خسارة ثلاث مباريات لم يسجل فيها أي هدف وعزز موقعه في المركز الثالث عشر الدافئ.



وقال مدرب أرسنال الإسباني ميكل أرتيتا أن فريقه قدم أسوا أداء هذا الموسم «لم نكن جيدين بما يكفي. المرة الماضية خسرنا مباراة ضد وست هام وكنا نستحق الفوز، لكن في هذه المباراة لم نكن بالمستوى نهائيا».



تابع المدرب الذي حقق فريفه فوزا يتيما في آخر خمس مباريات في الدوري واحتفظ بشباكه نظيفة مرة واحدة في آخر ثماني مباريات «هذا أسوا أداء لنا هذا الموسم».



ورفض أرتيتا فكرة ان فريقه يحتاج لتدعيم صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية في يناير، لكنه حذر لاعبيه من أن أي تكرار للأداء سيهدد فرص تجريد سيتي من لقبه «إذا لعبنا بنفس طريقة المباريات الـ19 الأخرى، سنكون في المقدمة. إذا لعبنا مثل مواجهة وست هام، سنكون بعيدين. من الصعب هضم ما حصل».



في المقابل، قال مدرب فولهام البرتغالي ماركو سيلفا «حقا إنها أفضل طريقة لإنهاء عام 2023، دون أي شك. كان طموحنا تعويض ما حصل في آخر مباراتين. أعتقد حقا أننا نستحق الفوز».



خلافا لأرسنال، نجح جاره في شمال العاصمة توتنهام في النهوض بعد هزيمته القاسية على يد برايتون 4-2، بالفوز على ضيفه بورنموث الثالث عشر 3-1، قبل رحلته إلى ملعب أولد ترافورد لمواجهة حامية الأحد المقبل أمام مان يونايتد. وقلص توتنهام الفارق إلى نقطة مع جاره أرسنال الرابع.



إلى ذلك، يستضيف وست هام نظيره برايتون في مواجهة تعتبر قوية



إسبانيا



تفتتح المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم ب3 مواجهات حين يلتقي خيتافي مع رايو فايكانو، وريال سوسييداد مع ألافيس، ويحل فياريال ضيفا على فالنسيا.



كأس إيطاليا



يسعى ميلان إلى بلوغ ربع نهائي كأس إيطاليا عندما يواجه كالياري اليوم في دور الـ 16.