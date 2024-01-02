ناصر العنزي



يتجدد الصراع بين الغريمين الدائمين العربي والقادسية اليوم في انطلاق الجولة 13 من دوري زين الممتاز على ستاد صباح السالم، في اليوم الثاني من العام الجديد 2024، ويأتي متزامنا مع تواجدهما في مقدمة الترتيب، حيث يتربع الأخضر على الصدارة برصيد 29 نقطة، ويأتي خلفه الأصفر بـ 28 نقطة، ثم الكويت ثالثا بـ 27 نقطة بعدما أبعده السالمية عن الصدارة وتعادل معه 2-2 السبت الماضي في مواجهة مثيرة، وتقام مواجهة الديربي اليوم بمؤازرة جماهيرية ستملأ مدرجات الملعب كعادة جماهير القطبين الكرويين.



ويعيش العربي أفضل حالاته وبات مخيفا في هجومه، ولم تخل مبارياته السابقة من «الأربعات» آخرها رباعية في مرمى خيطان رفعت رصيده إلى 29 هدفا في 12 مباراة، ما يدل على حسن تنظيمه الهجومي الذي يتبعه مدربه الصربي داركو، ولديه عناصر تجيد تنفيذه بالشكل المطلوب، وقد نجح المدرب في توظيف قدرات اثنين من لاعبيه برزا بشكل لافت وهما الظهير الأيمن جمعة عبود وصانع اللعب عبدالرحمن الظفيري. وسيغيب عن «الأخضر» المغربي وليد الصبار ومدافعاه حسن حمدان وحمد القلاف للإيقاف، غير أن دكة احتياط «الأخضر» تجود بعدد من اللاعبين المميزين القادرين على التمثيل الأساسي.



على الجانب الآخر، فالقادسية بغياب مدربه محمد إبراهيم لظروف صحية استعد جيدا للمواجهة بإشراف المساعدين صالح الشيخ والصربي ديغان أرسوف، لكنه سيفتقد اثنين من ركائزه الأساسية في مواجهة جماهيرية للإيقاف وهما الظهير الأيسر عبدالعزيز نصاري و«رمانة» الوسط دانييل جيبولا الذي يعتمد عليه الفريق كثيرا في «الاستلام والتسليم»، إضافة إلى استمرار غياب الحارس خالد الرشيدي، غير أن علي جراغ سد مكانه. ورغم فوز القادسية على الفحيحيل في المباراة الماضية إلا أنه جاء بعد مخاض عسير حيث كان خصمه ندا قويا وكاد يعادل النتيجة. ويقود الأصفر في لقاء القمة قائده بدر المطوع بمعاونة عيد الرشيدي ومبارك الفنيني والليبي محمد صولة الذي تضاءلت خطورته في المباراتين السابقتين وربما تعود إليه أمام فريقه السابق الأخضر.



يدير المباراة الحكم الروماني استيفان كوفاكس ويعاونه علي جراق وطلال الشمري وداوود العبدالله حكما رابعا، وحكم فيديو ايفان بيبيك.