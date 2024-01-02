هادي العنزي



انفرد اليرموك بصدارة دوري زين للدرجة الأولى لكرة القدم، بعد تغلبه على التضامن منافسه على القمة 2-1، في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الأول على ملعب ستاد عبدالله الخليفة بمشرف ضمن منافسات الجولة العاشرة، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة، فيما بقي «العنيد» على رصيده السابق بـ 13 نقطة بالمركز الثالث، وسجل هدفي الفائز كيلفين مونتيرو (57)، وماريو فونتانيلا (69)، فيما سجل حامد الرشيدي هدف التضامن الوحيد من تسديدة جميلة قبل منتصف الملعب لتضرب العارضة وتدخل شباك اليرموك (45).



وفي مواجهة أخرى، تغلب الساحل على الصليبخات 2-0 على ملعب ستاد الصداقة والسلام بنادي كاظمة، ليرفع «أبناء أبو حليفة» رصيده إلى 13 نقطة بالمركز الثاني، وبفارق الأهداف عن التضامن الثالث، فيما بقي الصليبخات في قاع الترتيب برصيد 4 نقاط.